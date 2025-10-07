Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Πώς μια αρχαία Ρωμαϊκή ταφόπλακα βρέθηκε στον κήπο ενός σπιτιού στη Νέα Ορλεάνη
Πώς μια αρχαία Ρωμαϊκή ταφόπλακα βρέθηκε στον κήπο ενός σπιτιού στη Νέα Ορλεάνη
Ένα αναπάντεχο εύρηκα 1.900 ετών, αφιερωμένο σε έναν ναύτη και στρατιωτικό
Μια αναπάντεχη όσο και εντυπωσιακή ανακάλυψη έκανε ένα ζευγάρι από τη Νέα Ορλεάνη ενώ καθάριζε τα χόρτα στην αυλή του σπιτιού του. Βρήκε μία ταφόπλακα με επιγραφή στα λατινικά η οποία, όπως έγινε γνωστό αργότερα, είχε κάνει ένα τεράστιο ταξίδι από τη σημερινή Ιταλία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Τον περασμένο Μάρτιο η Ντανιέλα Σαντόρο, ανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου Τουλέιν, και ο σύζυγός της Άαρoν Λόρεντς, βρήκαν κάτω από τα χόρτα την πλάκα. Η Σαντόρο επικοινώνησε με αρχαιολόγο και καθηγήτρια κλασικών σπουδών για να διαπιστώσει τι θα πράξει – και κυρίως τι είναι αυτό το περίεργο εύρημα.
Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η ταφόπλακα ήταν περίπου του 2ου αιώνα, δηλαδή 1.900 ετών, για έναν ναύτη και στρατιωτικό με το όνομα Σέξτος Κονγκένιος Βέρος.
Διαπίστωσαν ακόμη ότι ταίριαζε με την περιγραφή ενός ευρήματος που είχε δηλωθεί σαν χαμένo από το μουσείο της Τσιβιταβέκια, κοντά στη Ρώμη, όπου είχε βρεθεί. Αφού επικοινώνησαν με το μουσείο παρέδωσαν το εύρημα στο FBI με απώτερο στόχο τον επαναπατρισμό του στην Ιταλία, αναφέρει ο Guardian.
Αλλά το ερώτημα παρέμενε: πώς έφτασε στη Νέα Ορλεάνη η πλάκα;
Το πιθανότερο είναι ότι η μεταφορά έγινε κατά τον 20ο αιώνα, κατά τη διάρκεια ή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον οποίο ο αμερικανικός στρατός και άλλες συμμαχικές δυνάμεις πολέμησαν στην Ιταλία.
Δεν είναι σαφές ποιος μπορεί να ευθύνεται για τη μεταφορά. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού σε μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, ο Φρανκ και η Σέλμα Σάιμον (που δεν είναι πια στη ζωή), δεν φαίνεται να έχουν σχέση. Ένας γείτονας τον Σάιμον που είναι γνωστό ότι είχε υπηρετήσει στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποκλείστηκε και αυτός γιατί πολέμησε στον Ειρηνικό και όχι την Ευρώπη.
Το κλειδί ήταν το δημοτικό μουσείο της Τσιβιταβέκια που είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των Συμμάχων μεταξύ του 1943 και 1944.
Στις αρχές Ιουνίου του 1944 είχαν περάσει από το σημείο Αμερικανοί στρατιώτες, αλλά δεν έχει γίνει κάποια ειδική έρευνα για όσους από αυτούς ήταν από τη Νέα Ορλεάνη.
Το μουσείο άνοιξε ξανά το 1970 αλλά είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του.
Κατάλογος που είχε συνταχθεί το 1954 περιλάμβανε την πλάκα του Ρωμαίου ναύτη, αλλά είχε συνταχθεί με βάση παλαιότερα έγγραφα και όχι από πρώτο χέρι. Αυτό έκανε ακόμα πιο πιθανό το σενάριο η αρχαία πλάκα να είχε χαθεί στο χάος μετά τον πόλεμο.
Τελικά δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η πέτρα να πέρασε στα χέρια ενός παλαιοπώλη που την πούλησε σε τουρίστα μετά τον πόλεμο, σε εποχή που δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθούν τέτοιες πωλήσεις.
