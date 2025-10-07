«Ένδοξη ημέρα επιτυχίας» - Προκλητική Χαμάς στην επέτειο της σφαγής στο νότιο Ισραήλ
Η οργάνωση τόνισε ότι οι φρικαλεότητες στις οποίες προχώρησε, αποτέλεσαν «σημαντικό σημείο καμπής» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής
Σε μια προκλητική αναφορά για την επέτειο των δύο χρόνων από την εισβολή της στο νότιο Ισραήλ και τη σφαγή που ακολούθησε, η Χαμάς έκανε λόγο για μια «ένδοξη ημέρα επιτυχίας» για τον παλαιστινιακό λαό.
Η οργάνωση τόνισε ότι οι φρικαλεότητες στις οποίες προχώρησε, αποτέλεσαν «σημαντικό σημείο καμπής» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
«Επαναβεβαιώνουμε πως η επιχείρηση "Κατακλυσμός Αλ Άκσα" της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση στις συνωμοσίες που έχουν σκοπό τη ρευστοποίηση της παλαιστινιακής υπόθεσης», δήλωσε ο Φάουζι Μπαρχούμ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος σε μήνυμα μέσω βίντεο που μεταδόθηκε στο καταριανό δίκτυο Al Jazeera.
«Δύο χρόνια μετά, ο εχθρός συνεχίζει τον βάρβαρο πόλεμό του εναντίον του ανθεκτικού παλαιστινιακού λαού και συνεχίζει τις σφαγές εναντίον αθώων αμάχων, ενώ ο κόσμος σιωπά και οι αραβικές χώρες τους εγκαταλείπουν με τρόπο άνευ προηγουμένου», επισημαίνει σε άλλο σημείο.
Ο Μπαρχούμ είπε επίσης ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση προσπαθεί να ξεπεράσει «όλα τα εμπόδια» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.
«Η αντιπροσωπεία του κινήματος η οποία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο προσπαθεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας και των οικογενειών μας στη Γάζα», είπε ακόμη ο Μπαρχούμ στο ίδιο βίντεο.
Λέγοντας πως η Χαμάς θέλει να καταλήξει σε «μια μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός», με «πλήρη αποχώρηση των [ισραηλινών] δυνάμεων από όλες τις ζώνες της λωρίδας της Γάζας» ή ακόμη «την είσοδο χωρίς περιορισμούς της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας», ο Μπαρχούμ, προειδοποίησε για «προσπάθειες «του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου να υπονομεύσει» τις διαπραγματεύσεις.
Η Χαμάς τιμά, επίσης, στη δήλωσή της τη μνήμη των ηγετών της που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των Ισμαήλ Χανίγια, Γιάχια Σινουάρ και Μοχάμεντ Ντέιφ.
