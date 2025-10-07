Ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία για τη Γάζα: Η Χαμάς δέχεται να παραδώσει τα όπλα της, αποκαλύπτει το Sky News Arabia
Ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία για τη Γάζα: Η Χαμάς δέχεται να παραδώσει τα όπλα της, αποκαλύπτει το Sky News Arabia
Η παλαιστινιακή οργάνωση συμφωνεί να παραδώσει τα όπλα της σε έναν σύνδεσμο Αιγυπτίων και Παλαιστινίων - Απορρίπτει την επιλογή του Τόνι Μπλερ για τη διακυβέρνηση της Γάζας - Ζητά άμεση παύση επιδρομών για να συγκεντρωθούν οι όμηροι
Να παραδώσει τα όπλα της σε μια αιγυπτιακό-παλαιστινιακή Αρχή συμφώνησε η Χαμάς, κατά τη διάρκεια των έμμεσων διαπραγματεύσεων που διεξάγει για δεύτερη μέρα η οργάνωση με το Ισραήλ στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε παλαιστινιακή πηγή στο Sky News Arabia.
Τα όπλα της Χαμάς αποτέλεσαν σημαντικό σημείο διαμάχης σε προηγούμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του.
Σύμφωνα με την πηγή, η οργάνωση συμφώνησε επίσης να επιτρέψει σε οποιονδήποτε από τους ηγέτες της να εγκαταλείψει τη Γάζα και ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι δεν θα διωχθούν.
Η πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς ζήτησε κατάπαυση του πυρός και παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι όμηροι εντός μιας εβδομάδας.
Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 48 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Η πηγή ανέφερε ότι η παλαιστινιακή «απορρίπτει την παρουσία του (πρώην Βρετανού πρωθυπουργού) Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη της Γάζας και συμφωνεί να έχει έναν απομακρυσμένο εποπτικό ρόλο».
Η Χαμάς απέρριψε επίσης «κατηγορηματικά» την παράδοση της Λωρίδας της Γάζας σε μια διεθνή μεταβατική επιτροπή, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς συμφώνησε με την είσοδο των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, που εκπαιδεύονται στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, στη Λωρίδα της Γάζας.
Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μέσω μεσολαβητών, ενώ μια δεύτερη ομάδα από το κίνημα θα διαπραγματευτεί με την Παλαιστινιακή Αρχή για την παράδοση του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας σε μια διοικητική επιτροπή που συνδέεται με την παλαιστινιακή κυβέρνηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές: Ντοκουμέντα φρίκης από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Δύο χρόνια από τη μέρα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Ευχαριστώ όσους με στηρίζουν, αλλά δεν έχω καλέσει ποτέ κανέναν»
ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο
Τα όπλα της Χαμάς αποτέλεσαν σημαντικό σημείο διαμάχης σε προηγούμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του.
Σύμφωνα με την πηγή, η οργάνωση συμφώνησε επίσης να επιτρέψει σε οποιονδήποτε από τους ηγέτες της να εγκαταλείψει τη Γάζα και ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι δεν θα διωχθούν.
Η πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς ζήτησε κατάπαυση του πυρός και παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι όμηροι εντός μιας εβδομάδας.
Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 48 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Η πηγή ανέφερε ότι η παλαιστινιακή «απορρίπτει την παρουσία του (πρώην Βρετανού πρωθυπουργού) Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη της Γάζας και συμφωνεί να έχει έναν απομακρυσμένο εποπτικό ρόλο».
Η Χαμάς απέρριψε επίσης «κατηγορηματικά» την παράδοση της Λωρίδας της Γάζας σε μια διεθνή μεταβατική επιτροπή, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς συμφώνησε με την είσοδο των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, που εκπαιδεύονται στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, στη Λωρίδα της Γάζας.
Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μέσω μεσολαβητών, ενώ μια δεύτερη ομάδα από το κίνημα θα διαπραγματευτεί με την Παλαιστινιακή Αρχή για την παράδοση του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας σε μια διοικητική επιτροπή που συνδέεται με την παλαιστινιακή κυβέρνηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές: Ντοκουμέντα φρίκης από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Δύο χρόνια από τη μέρα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Ευχαριστώ όσους με στηρίζουν, αλλά δεν έχω καλέσει ποτέ κανέναν»
ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα