Νέο μικροσκοπικό αλλά δηλητηριώδες είδος βατράχου ανακαλύφθηκε στην περουβιανή Αμαζονία

Ένα νέο είδος μικροσκοπικού, πολύχρωμου αλλά ταυτόχρονα δηλητηριώδους βατράχου
ανακαλύφθηκε στο τροπικό δάσος της Περουβιανής Αμαζονίας
, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/10) η Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Περιοχών Προστατευόμενων από το Κράτος (Sernanp).
Πιο συγκεκριμένα, το αμφίβιο, μόλις 15 χιλιοστών, ονομάστηκε «Ranitomeya hwata
» και ανήκει στο γένος Ranitomeya, το οποίο είναι γνωστό για τα έντονα χρώματα και τη μοναδική αναπαραγωγική του συμπεριφορά. Τα αρσενικά προσελκύουν «πολλά θηλυκά ανά τόπο αναπαραγωγής», διευκρίνισε η Sernanp.
Σύμφωνα με τη Sernanp, το Ranitomeya hwata είναι ένα από τα πιο μικρά είδη του γένους, και διακρίνεται όχι μόνο για την εντυπωσιακή του εμφάνιση, αλλά και για το φυσικό του περιβάλλον. Οι βάτραχοι αυτοί ζουν αποκλειστικά σε δάση από μπαμπού Guadua, χρησιμοποιώντας τις κοιλότητες των φυτών, όπου συγκεντρώνεται το βρόχινο νερό προκειμένου να αναπαραχθούν.
Το νέο είδος παρατηρήθηκε στο φυσικό πάρκο Άλτο Πουρούς (Alto Purús), το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις περιφέρειες του Ουκαγιαλί και του Μάδρε δε Δίος, στα σύνορα με τη Βραζιλία.
«Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει την αξία που έχουν οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές ως καταφύγια για τη βιοποικιλότητα και για τα μοναδικά είδη», κατέληξε η Sernanp στην ανακοίνωσή της.