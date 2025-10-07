Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά την απέλασή της από το Ισραήλ: «Πρέπει να δει γιατρό, είναι τρελή» - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Γκρέτα Τούνμπεργκ

Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά την απέλασή της από το Ισραήλ: «Πρέπει να δει γιατρό, είναι τρελή» - Βίντεο

«Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;» αναρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για τη Σουηδή ακτιβίστρια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνγκμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;»

«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνεχίζει ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».



Η Τούνμπεργκ έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Δευτέρα, αφού απελάθηκε από το Ισραήλ μαζί με μια ομάδα 135 μελών του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, τα οποία συνελήφθησαν ενώ έπλεαν προς τη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια.

Κατά την άφιξή της στην Ελλάδα, η Τούνμπεργκ δήλωσε στον Τύπο ότι «το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει έναν ολόκληρο πληθυσμό», αναφερόμενη στους κατοίκους της Γάζας και τους Παλαιστίνιους.

«Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ ώρα για την κακομεταχείριση και την κακοποίηση που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας, αλλά αυτό δεν είναι η ιστορία», σημείωσε.



