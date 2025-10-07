Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά την απέλασή της από το Ισραήλ: «Πρέπει να δει γιατρό, είναι τρελή» - Βίντεο
Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά την απέλασή της από το Ισραήλ: «Πρέπει να δει γιατρό, είναι τρελή» - Βίντεο
«Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;» αναρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για τη Σουηδή ακτιβίστρια
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνγκμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.
«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;»
«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνεχίζει ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».
Η Τούνμπεργκ έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Δευτέρα, αφού απελάθηκε από το Ισραήλ μαζί με μια ομάδα 135 μελών του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, τα οποία συνελήφθησαν ενώ έπλεαν προς τη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια.
Κατά την άφιξή της στην Ελλάδα, η Τούνμπεργκ δήλωσε στον Τύπο ότι «το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει έναν ολόκληρο πληθυσμό», αναφερόμενη στους κατοίκους της Γάζας και τους Παλαιστίνιους.
«Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ ώρα για την κακομεταχείριση και την κακοποίηση που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας, αλλά αυτό δεν είναι η ιστορία», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;»
«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνεχίζει ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».
Trump on Greta Thunberg: "She's just a troublemaker. She's no longer into the environment, now she's into this? She has an anger management problem. I think she should see a doctor ... she's so crazy." pic.twitter.com/G3v8CSA4Ty— Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2025
Η Τούνμπεργκ έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Δευτέρα, αφού απελάθηκε από το Ισραήλ μαζί με μια ομάδα 135 μελών του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, τα οποία συνελήφθησαν ενώ έπλεαν προς τη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια.
Κατά την άφιξή της στην Ελλάδα, η Τούνμπεργκ δήλωσε στον Τύπο ότι «το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει έναν ολόκληρο πληθυσμό», αναφερόμενη στους κατοίκους της Γάζας και τους Παλαιστίνιους.
«Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ ώρα για την κακομεταχείριση και την κακοποίηση που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας, αλλά αυτό δεν είναι η ιστορία», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα