Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Γκρέτα Τούνμπεργκ από το Ελ. Βενιζέλος: Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία
«Ποτέ δεν θα καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί» δήλωσε η ίδια
Μαζί τους έφτασαν και άλλοι 134 πολίτες από 15 χώρες που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί για λίγες ημέρες από τις ισραηλινές Αρχές. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για 28 Γάλλους, 15 Ιταλούς και 9 Σουηδούς εκ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.
Greta Thunberg in Greece:— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025
I will never comprehend how humans can be so evil. That you would deliberately starve millions of people living trapped under an illegal siege as a continuation of decades of oppression and apartheid. pic.twitter.com/rhL9RZIG3R
Greta Thunberg in Greece:— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025
Let me be very clear: there is a genocide going on in front of our eyes. pic.twitter.com/zhZ2HpVGgE
Greta Thunberg in Greece:— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025
I will never comprehend how humans can be so evil. That you would deliberately starve millions of people living trapped under an illegal siege as a continuation of decades of oppression and apartheid. pic.twitter.com/rhL9RZIG3R
Συνέχισε λέγοντας ότι «ποτέ δεν θα καταλάβει» πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο «κακοί» ώστε να αφήνουν τον λαό της Γάζαςνα λιμοκτονεί. Ο παγκόσμιος στόλος είχε ως στόχο «να αναλάβει δράση όταν οι κυβερνήσεις μας απέτυχαν να το κάνουν».
Δείτε φωτογραφίες από την παρουσία των ακτιβιστών στο αεροδρόμιο:
Καταγγελίες για κακομεταχείριση
Διεθνείς ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και δικηγόροι που απελάθηκαν από το Ισραήλ μετά από απόπειρα παραβίασης του 16ετούς θαλάσσιου αποκλεισμού της Γάζας ως μέλη μιας ανθρωπιστικής νηοπομπής, ισχυρίζονται ότι υπέστησαν βίαιη σωματική και λεκτική κακοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κράτησής
Οι φερόμενες κακοποιήσεις περιλάμβαναν στέρηση ύπνου και φαρμάκων, ξυλοδαρμούς, στοχοποίηση με αυτόματα όπλα, επίθεση σκύλων, ύπνο στο πάτωμα, προσβολές και υποχρεωτική παρακολούθηση βίντεο από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
«Με ξυλοκοπούσαν από τη στιγμή που μπήκαμε στο λιμάνι μέχρι το τέλος», δήλωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Saverio Tommasi. «Χτυπήματα στην πλάτη, χτυπήματα στο κεφάλι – και αυτοί [οι Ισραηλινοί στρατιώτες] γελούσαν, γελούσαν με όλα αυτά. Όποιος δεν κρατούσε τα μάτια του κάτω τιμωρούνταν με ένα χτύπημα στο κεφάλι».
Το χρονικό
Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν την περασμένη εβδομάδα όλα τα σκάφη της Global Sumud flotilla (GSF), που μετέφεραν περισσότερους από 400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βουλευτές και την περιβαλλοντολόγο Greta Thunberg. Οι περισσότεροι από αυτούς κρατήθηκαν στο Ketziot, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στην έρημο Negev, που χρησιμοποιείται κυρίως για την κράτηση Παλαιστινίων που το Ισραήλ κατηγορεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε όλες τις καταγγελίες για κακομεταχείριση των μελών της νηοπομπής ως «αυθάδεις ψέματα», δημοσιεύοντας στο X το βράδυ της Κυριακής: «Όλα τα νομικά δικαιώματα των κρατουμένων τηρούνται πλήρως».
Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, δήλωσε ότι είναι «περήφανος» για τη συμπεριφορά του προσωπικού στο Ketziot. Σε δήλωσή του σχετικά με τους ακτιβιστές, είπε: «Πρέπει να κατανοήσουν καλά τις συνθήκες στη φυλακή Ketziot και να το σκεφτούν δύο φορές πριν προσεγγίσουν ξανά το Ισραήλ».
Ειδήσεις σήμερα:
Άμεση ανάλυση: Γιατί έσπευσε να... πέσει στη θάλασσα ο Τσίπρας - Σε ποιους ρίχνει γέφυρες, ποιους θέλει να προλάβει
Aρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δεν δίνει διατροφή, θα πληρώνουν ο παππούς και η γιαγιά
Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr