Γκρέτα Τούνμπεργκ από το Ελ. Βενιζέλος: Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία

Διεθνείς ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και δικηγόροι που απελάθηκαν από το Ισραήλ μετά από απόπειρα παραβίασης του 16ετούς θαλάσσιου αποκλεισμού της Γάζας ως μέλη μιας ανθρωπιστικής νηοπομπής, ισχυρίζονται ότι υπέστησαν βίαιη σωματική και λεκτική κακοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κράτησήςΟι φερόμενες κακοποιήσεις περιλάμβαναν στέρηση ύπνου και φαρμάκων, ξυλοδαρμούς, στοχοποίηση με αυτόματα όπλα, επίθεση σκύλων, ύπνο στο πάτωμα, προσβολές και υποχρεωτική παρακολούθηση βίντεο από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.«Με ξυλοκοπούσαν από τη στιγμή που μπήκαμε στο λιμάνι μέχρι το τέλος», δήλωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Saverio Tommasi. «Χτυπήματα στην πλάτη, χτυπήματα στο κεφάλι – και αυτοί [οι Ισραηλινοί στρατιώτες] γελούσαν, γελούσαν με όλα αυτά. Όποιος δεν κρατούσε τα μάτια του κάτω τιμωρούνταν με ένα χτύπημα στο κεφάλι».Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν την περασμένη εβδομάδα όλα τα σκάφη της Global Sumud flotilla (GSF), που μετέφεραν περισσότερους από 400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βουλευτές και την περιβαλλοντολόγο Greta Thunberg. Οι περισσότεροι από αυτούς κρατήθηκαν στο Ketziot, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στην έρημο Negev, που χρησιμοποιείται κυρίως για την κράτηση Παλαιστινίων που το Ισραήλ κατηγορεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε όλες τις καταγγελίες για κακομεταχείριση των μελών της νηοπομπής ως «αυθάδεις ψέματα», δημοσιεύοντας στο X το βράδυ της Κυριακής: «Όλα τα νομικά δικαιώματα των κρατουμένων τηρούνται πλήρως».Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, δήλωσε ότι είναι «περήφανος» για τη συμπεριφορά του προσωπικού στο Ketziot. Σε δήλωσή του σχετικά με τους ακτιβιστές, είπε: «Πρέπει να κατανοήσουν καλά τις συνθήκες στη φυλακή Ketziot και να το σκεφτούν δύο φορές πριν προσεγγίσουν ξανά το Ισραήλ».