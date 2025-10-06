Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι βομβαρδισμοί «δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια στο πυρηνικό σταθμό, λέει ο επικεφαλής του Οργανισμού

Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ομάδα του στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, έχει ακούσει αρκετές φορές βομβαρδισμούς στα πέριξ του σταθμού.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι βομβαρδισμοί «δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση εκτός εγκαταστάσεων για περίπου δύο εβδομάδες».



