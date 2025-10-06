Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Οι βομβαρδισμοί «δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια στο πυρηνικό σταθμό, λέει ο επικεφαλής του Οργανισμού
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ομάδα του στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, έχει ακούσει αρκετές φορές βομβαρδισμούς στα πέριξ του σταθμού.
Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι βομβαρδισμοί «δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση εκτός εγκαταστάσεων για περίπου δύο εβδομάδες».
IAEA team at ZNPP today heard several rounds of incoming and outgoing shelling from near site. ZNPP said two rounds struck 1.25km from site perimeter. Shelling adds to nuclear safety risks at ZNPP, which has had no off-site power for nearly two weeks, DG @rafaelmgrossi said. pic.twitter.com/e60cWkPu0K— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 6, 2025
