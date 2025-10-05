Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
O ισραηλινός στρατός ανακάλυψε τούνελ της Χαμάς κοντά σε ιορδανικό νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς που έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο συνέβη χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών, σύμφωνα με τους IDF
Ο ισραηλινός στρατός ανακάλυψε το Σάββατο ένα τούνελ της Χαμάς μήκους 1,5 χιλιομέτρου που οδηγεί σε ένα υπόγειο εργαστήριο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή όπλων και το οποίο βρέθηκε δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο στη νότια πόλη της Γάζας.
Σύμφωνα με τον IDF, η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς που έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο συνέβη χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών.
«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς λειτουργεί συστηματικά σε νοσοκομειακές περιοχές, εκμεταλλευόμενη ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο Ισραηλινός Στρατός, ανεβάζοντας και βίντεο από την ανακάλυψή του.
«Για χρόνια, η οργάνωση έχει δημιουργήσει ένα υπόγειο σύστημα κάτω από νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή όπλων και τη διεξαγωγή μαχών».
Στρατιώτες από την 36η Μεραρχία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνεργάστηκαν με την Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), τη Διεύθυνση Πληροφοριών και τους μηχανικούς μάχης Yahalom για να εντοπίσουν τη σήραγγα.
Ένα επιπλέον φρεάτιο σήραγγας εντοπίστηκε κάτω από το νοσοκομείο Χαμάντ στην πόλη της Γάζας.
🎥UNCOVERED: ~1.5km terror tunnel containing a weapons manufacturing workshop adjacent to the Jordanian Hospital in Gaza City.— Israel Defense Forces (@IDF) October 4, 2025
This tunnel route is part of a Hamas military outpost which, according to intelligence indications, was occupied by the organization’s platoon &… pic.twitter.com/9KmAn88SDf
