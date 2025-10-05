O ισραηλινός στρατός ανακάλυψε τούνελ της Χαμάς κοντά σε ιορδανικό νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
O ισραηλινός στρατός ανακάλυψε τούνελ της Χαμάς κοντά σε ιορδανικό νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

Η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς που έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο συνέβη χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών, σύμφωνα με τους IDF

O ισραηλινός στρατός ανακάλυψε τούνελ της Χαμάς κοντά σε ιορδανικό νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Ο ισραηλινός στρατός ανακάλυψε το Σάββατο ένα τούνελ της Χαμάς μήκους 1,5 χιλιομέτρου που οδηγεί σε ένα υπόγειο εργαστήριο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή όπλων και το οποίο βρέθηκε δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο στη νότια πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον IDF, η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς που έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο συνέβη χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς λειτουργεί συστηματικά σε νοσοκομειακές περιοχές, εκμεταλλευόμενη ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο Ισραηλινός Στρατός, ανεβάζοντας και βίντεο από την ανακάλυψή του.



«Για χρόνια, η οργάνωση έχει δημιουργήσει ένα υπόγειο σύστημα κάτω από νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή όπλων και τη διεξαγωγή μαχών».

Στρατιώτες από την 36η Μεραρχία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνεργάστηκαν με την Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), τη Διεύθυνση Πληροφοριών και τους μηχανικούς μάχης Yahalom για να εντοπίσουν τη σήραγγα.

Ένα επιπλέον φρεάτιο σήραγγας εντοπίστηκε κάτω από το νοσοκομείο Χαμάντ στην πόλη της Γάζας.




