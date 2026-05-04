Το Ιράν επιτέθηκε με δύο drones σε τάνκερ από το Άμπου Ντάμπι που διέσχιζε το Ορμούζ, καταγγέλλουν τα ΗΑΕ
Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως μέσου οικονομικού εξαναγκασμού ή εκβιασμού συνιστούν πράξεις πειρατείας, λέει το ΥΠΕΞ των ΗΑΕ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας ότι το Ιράν εξαπέλυσε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με την Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) στα Στενά του Ορμούζ.
«Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως μέσου οικονομικού εξαναγκασμού ή εκβιασμού συνιστούν πράξεις πειρατείας από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.
«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη στοχοποίηση εθνικού δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με την ADNOC κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.
در بیانیهای، MOFA تأکید کرد که این حمله نقض آشکار قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بر اهمیت آزادی کشتیرانی تأکید دارد و هدف قرار دادن کشتیهای تجاری یا ایجاد مانع در مسیرهای دریایی بینالمللی را رد میکند#Hormuz #HormuzStrait #ADNOC #UAE @mofauae pic.twitter.com/tziu8id4eY— فرسان فارسى (@ForsanPersian) May 4, 2026
