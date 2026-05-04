Με κορυφαίο εμπορικό αξιωματούχο του Τραμπ θα συναντηθεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου την Τρίτη στο Παρίσι
Η απειλή Τραμπ για επιπλέον δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα έχει προκαλέσει συναγερμό στις αγορές
Με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμισον Γκριρ θα συναντηθεί την Τρίτη στο Παρίσι ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, την ώρα που οι διατλαντικές εμπορικές εντάσεις παρουσιάζουν νέα κλιμάκωση λόγω των νέων απειλών της Ουάσινγκτον για επιβολή υψηλών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
Μέλος του επιτελείου του Σέφτσοβιτς επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την παραμονή της συνεδρίασης των υπουργών Εμπορίου της G7, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στο 25% από 15%, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο θέρετρο γκολφ του, στο Τέρνμπερι στη Σκωτία.
Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του, οι δασμοί στα αυτοκίνητα αναμένεται να πλήξουν κυρίως τη δοκιμαζόμενη αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει διατάξει τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, μετά τις δηλώσεις του Μερτς ότι δεν διαθέτει σαφή στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και ότι έχει «ταπεινωθεί» από το καθεστώς της Τεχεράνης.
Μετά τις απειλές Τραμπ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε την Παρασκευή ότι η ΕΕ «θα διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της».
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τη νομοθεσία που απαιτείται για την εφαρμογή της συμφωνίας, βάσει της οποίας η ΕΕ θα καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Ωστόσο, ευρωβουλευτές επιδιώκουν την προσθήκη όρων, εκτιμώντας ότι ο Τραμπ έχει ήδη παραβιάσει τη συμφωνία αυξάνοντας δασμούς σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και απειλώντας με προσάρτηση της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, και ο υπουργός Εμπορίου Νικολά Φορισιέ θα συναντηθούν επίσης με τον Γκριρ αργότερα την Τρίτη. Το Παρίσι έχει ταχθεί, μαζί με ευρωβουλευτές, κατά της ταχείας εφαρμογής της συμφωνίας του Τέρνμπερι, ενώ μια πλειοψηφία με επικεφαλής τη Γερμανία πιέζει για την άμεση υλοποίησή της.
