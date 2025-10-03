Γερμανία: Καταρρίψτε άμεσα τα drones που μπαίνουν στη χώρα, ζήτησε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας
Drones που εμφανίστηκαν χθες βράδυ στο Μόναχο, προκάλεσαν τη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της βαυαρικής πρωτεύουσας
Την άμεση κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο ή παρεμποδίζουν την αεροπλοΐα ζήτησε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ μετά την χθεσινοβραδινή εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Μόναχο, η οποία προκάλεσε την διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της πόλης. Την ίδια ώρα η BILD, επικαλούμενη κύκλους ασφαλείας, μεταδίδει ότι επρόκειτο για «περισσότερα και μεγάλου μεγέθους» drones.
«Τα περιστατικά με τα drones καταδεικνύουν την τεράστια πίεση. Από εδώ και στο εξής, ο κανόνας πρέπει να είναι: καταρρίψτε τα αντί να περιμένετε και κάντε το με συνέπεια! Η αστυνομία μας πρέπει να είναι σε θέση να καταρρίπτει άμεσα τα drones», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και ζήτησε την χρήση του συστήματος «Σιδηρούς Θόλος» στον γερμανικό εναέριο χώρο. «Χρειαζόμαστε επιτέλους αποτελεσματική προστασία για όλες τις υποδομές και τις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις (…) Δεν πρόκειται μόνο για την πρόληψη της κατασκοπείας. Οι υποδομές μας πρέπει να παραμένουν λειτουργικές ανά πάσα στιγμή. Χρειαζόμαστε κυριαρχία στον εναέριο χώρο μας», τόνισε ο βαυαρός πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του κρατιδίου συντάσσει ήδη νόμο ταχείας διαδικασίας, καλώντας και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προσαρμόσει τον Νόμο περί Αεροπορικής Ασφάλειας το συντομότερο δυνατό.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες πληροφορίες, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποιος κρύβεται πίσω από την τελευταία επίθεση με drones, η οποία καθήλωσε 17 πτήσεις, αποκλείοντας περίπου 3.000 επιβάτες. Το αεροδρόμιο του Μονάχου λειτουργεί και πάλι κανονικά από τις 05:00 (τοπική ώρα). Η BILD πάντως, επικαλούμενη κύκλους ασφαλείας, μετέδωσε ότι «υπήρχαν περισσότερα μεγαλύτερα drones» και τουλάχιστον ένα «αεροσκάφος σταθερών πτερύγων», όπως αυτό που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα πάνω από το Κίελο. Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε ωστόσο πριν καταφέρει να παρέμβει η αστυνομία.
