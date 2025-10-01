Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε ένα deja-vu που θα κατακερματίσει τη Συρία
Μήνυμα του Τούρκου προέδρου σε κουρδικές οργανώσεις που απειλούν να διασπάσουν τη συριακή κυβέρνηση
Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τον κατακερματισμό της Συρίας ή την παραβίαση της εδαφικής της ακεραιότητας, εάν αποτύχει η διπλωματία για την εφαρμογή μιας συμφωνίας ενοποίησης μεταξύ των κουρδικών Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF) και της συριακής κυβέρνησης, ξεκαθάρισε ο Ταγίπ Ερντογάν.
«Έχουμε αξιοποιήσει όλα τα διπλωματικά κανάλια, τόσο για να διατηρήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όσο και για να αποτρέψουμε τη δημιουργία τρομοκρατικής δομής πέρα από τα σύνορά μας. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα κανάλια με υπομονή, ειλικρίνεια και κοινή λογική», δήλωσε ο Ερντογάν σε εκδήλωση για την επανέναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου.
«Εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δεν απαντηθούν, η πολιτική και η θέση της Τουρκίας είναι σαφείς. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί το παρελθόν (ένα deja vu, όπως είπε χαρακτηριστικά) στη Συρία», πρόσθεσε.
Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει ότι θα αναλάβει στρατιωτική δράση εάν δεν ενταχθούν στον κρατικό μηχανισμό της Συρίας, με βάση όσα έχει συμφωνήσει με τη Δαμασκό.
«Η Τουρκία είναι η μητέρα πατρίδα των Κούρδων που ζουν εντός των συνόρων της, αλλά και ο μεγαλύτερος, πιο ειλικρινής και πιο αξιόπιστος προστάτης, αδελφός και πρώτο καταφύγιο τις τελευταίες ημέρες των Κούρδων που ζουν εκτός των συνόρων της. Αυτό ισχύει σήμερα, όπως ίσχυε για αιώνες, και θα ισχύει και αύριο. Ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει ποτέ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.
Σημείωσε επίσης ότι «δεν θα δεχτούμε ποτέ, υπό την πίεση ορισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων, να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης οι Κούρδοι αδελφοί μας πέρα από τα σύνορά μας από ορισμένες χώρες και κέντρα που είναι εχθροί των Τούρκων, των Κούρδων, των Αράβων και γενικά των μουσουλμάνων».
Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι «θα υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία μας πνοή χωρίς φόβο τα δικαιώματα της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ, που είναι η πρώτη μας κιμπλά. Η Ιστορία θα γράψει με χρυσά γράμματα την Τουρκία για την αταλάντευτη στάση μας».
Όπως είπε, στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ η Γάζα ήταν το πρώτο θέμα στην ατζέντα.
«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό το σκοπό. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να ιδρυθεί η Παλαιστίνη με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967. Όπως ο Θεός μας χάρισε να δούμε την ελευθερία της Συρίας, έτσι πιστεύω από καρδιάς ότι θα δούμε και καλύτερες μέρες στη Γάζα. Στέλνουμε από εδώ τα μηνύματά μας αλληλεγγύης στους αδελφούς μας στη Γάζα και την Παλαιστίνη και δηλώνω με έμφαση ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
