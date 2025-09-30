Η Τζόρτζια Μελόνι καλεί τον στολίσκο για τη Γάζα να σταματήσει
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Λωρίδα της Γάζας Τζόρτζια Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι καλεί τον στολίσκο για τη Γάζα να σταματήσει

Θεωρεί ότι τυχόν συνέχιση της αποστολής θα μπορούσε να προσφέρει «πάτημα» σε όσους δεν θέλουν να επικρατήσει η ειρήνη

Η Τζόρτζια Μελόνι καλεί τον στολίσκο για τη Γάζα να σταματήσει
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απευθύνθηκε στα μέλη της Global Sumud Flottilla και εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να σταματήσει, και να δεχτεί μια από τις προτάσεις για ασφαλή παράδοση της βοήθειας που μεταφέρει, θεωρώντας ότι η απόφαση των μελών της αποστολής αυτής θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα την ενδεχόμενη επιτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή, το οποίο πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαφαίνεται επιτέλους η ελπίδα για μια συμφωνία η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο και στα δεινά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού, όπως και για να σταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή.

Η ελπίδα αυτή βασίζεται σε μια λεπτή ισορροπία και πολλοί θα χαρούν αν η ισορροπία αυτή χαθεί. Φοβάμαι ότι ένα "πάτημα" μπορεί να δοθεί ακριβώς από την προσπάθεια του στολίσκου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι ο στολίσκος τώρα θα έπρεπε να σταματήσει και να δεχθεί μια από τις διάφορες προτάσεις για παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό συνθήκες ασφαλείας.

Κάθε άλλη επιλογή κινδυνεύει να μετατραπεί σε πρόφαση για να παρεμποδιστεί η ειρήνη, να τροφοδοτηθεί η σύγκρουση και να πληγεί, με τον τρόπο αυτό, κυρίως ο πληθυσμός της Γάζας, στον οποίο λέγεται ότι υπάρχει η πρόθεση να προσφερθεί βοήθεια. Είναι η ώρα της σοβαρότητας και του αισθήματος ευθύνης».

Ειδήσεις σήμερα:

Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες

Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης