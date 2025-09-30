Η Τζόρτζια Μελόνι καλεί τον στολίσκο για τη Γάζα να σταματήσει

Θεωρεί ότι τυχόν συνέχιση της αποστολής θα μπορούσε να προσφέρει «πάτημα» σε όσους δεν θέλουν να επικρατήσει η ειρήνη