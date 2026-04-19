Αντιδράσεις για σημαία του ψευδοκράτους στη συνάντηση Έρχιουρμαν με την αναπληρώτρια γ.γ. του ΟΗΕ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο

Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας με τη σημαία του ψευδοκράτους δίπλα από εκείνη των Ηνωμένων Εθνών προκάλεσε αντιδράσεις στη Λευκωσία, όμως το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα βρίσκεται αλλού.Στο περιθώριο του Antalya Diplomacy Forum, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν είχε συνάντηση με την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, σε μια χρονική στιγμή όπου ο Οργανισμός επιχειρεί να κρατήσει ζωντανή την κινητικότητα στο Κυπριακό και να αποτρέψει νέα επιδείνωση επί του εδάφους.Από την επίσημη ενημέρωση της τουρκοκυπριακής πλευράς προκύπτει ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν «αναλυτικά» η πορεία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και η τελευταία κατάσταση στο Κυπριακό. Η αναφορά αυτή έχει τη σημασία της, επειδή παραπέμπει ευθέως στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στις 6 Απριλίου, όταν οι δύο πλευρές είχαν αναγνωρίσει πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα και είχαν δώσει οδηγίες στους διαπραγματευτές να συνεχίσουν τις επαφές με στόχο νέες ανακοινώσεις ως τα τέλη Απριλίου.Με άλλα λόγια, η επαφή Ντι Κάρλο με Έρχιουρμαν δεν ήταν ένα εθιμοτυπικό τετ α τετ αλλά εντάσσεται στην προσπάθεια του ΟΗΕ να παρακολουθήσει από κοντά αν υπάρχει έδαφος για μικρά, μετρήσιμα βήματα που θα κρατήσουν ανοικτό το κανάλι επαφών και ίσως οδηγήσουν αργότερα σε πιο ουσιαστική πολιτική διαδικασία.Η συνάντηση έγινε λίγες ημέρες μετά το τετ α τετ Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στη Λευκωσία και ακριβώς πριν από την σημερινή επίσκεψη του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν Πιερ Λακρουά στην Κύπρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΗΕ και τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Λακρουά αναμένεται να συζητήσει τόσο τις εξελίξεις στη νεκρή ζώνη όσο και τον ρόλο της UNFICYP, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις κινήσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς στην περιοχή της Πύλας.Η συγκυρία αυτή προσδίδει μεγαλύτερο βάρος στην επαφή με τη Ντι Κάρλο. Ο ΟΗΕ δεν περιορίζεται πλέον σε γενικές εκκλήσεις για ηρεμία, αλλά επιχειρεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο παράλληλα μέτωπα. Το πρώτο αφορά την προσπάθεια να μη χαθεί η πολιτική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές και το δεύτερο αφορά την ανάγκη να αποτραπεί νέα όξυνση μέσα στη νεκρή ζώνη, ειδικά στην Πύλα, όπου ο ίδιος ο ΟΗΕ έχει καταγράψει αυξημένες παρεμβάσεις και απόπειρες εδραίωσης παρουσίας από την τουρκοκυπριακή πλευρά από τις αρχές Φεβρουαρίου και εντονότερα από τις αρχές Απριλίου.Η συνάντηση στην Αττάλεια ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη επαφή του Έρχιουρμαν με τη Ρόζμαρι Ντι Κάρλο μετά την ανάληψη της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής πλευράς τον περασμένο Οκτώβριο. Αυτό έχει τη δική του ανάγνωση, επειδή δείχνει ότι ο ΟΗΕ χαρτογραφεί απευθείας τις θέσεις της νέας ηγεσίας και επιδιώκει να διαπιστώσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η σημερινή φάση των επαφών.Στη συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκοκυπριακής πλευράς, τον Έρχιουρμαν συνόδευαν ο λεγόμενος "υφυπουργός" παρά τω"προέδρω" Μεχμέτ Ντανά, η σύμβουλος διπλωματίας και εξωτερικών σχέσεων Ιπέκ Μπορμάν και η «γενική πρόξενος» στην Αττάλεια Ασλί Έρκμεν. Η σύνθεση της συνοδείας δείχνει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά ήθελε η συνάντηση να έχει σαφές πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα και όχι απλώς χαρακτήρα σύντομης επαφής στο περιθώριο ενός διεθνούς συνεδρίου.Το Antalya Diplomacy Forum φιλοξενεί φέτος τόσο τη Ρόζμαρι Ντι Κάρλο όσο και τον Τουφάν Έρχιουρμαν στον επίσημο κατάλογο συμμετεχόντων. Για την τουρκική πλευρά, τέτοια φόρα λειτουργούν και ως βήμα διεθνούς προβολής της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Αυτό εξηγεί και γιατί η φωτογραφία από τη συνάντηση έτυχε τόσο έντονης αξιοποίησης. Το πρόβλημα για τη Λευκωσία δεν είναι μόνο ο συμβολισμός της εικόνας, αλλά το ότι η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή πλευρά επιχειρούν σταθερά να μετατρέπουν κάθε διεθνή παρουσία σε υλικό πολιτικής αναβάθμισης.