Ρομπότ... δρομέας στην Κίνα έτρεξε σε ημιμαραθώνιο και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, δείτε βίντεο
Πάνω από 100 ρομπότ συμμετείχαν στον αγώνα - Η Κίνα έχει θέσει ως στόχο να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στον συγκεκριμένο τομέα
Το ρομπότ, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Honor, έδειξε εντυπωσιακή ταχύτητα και αντοχή, ωστόσο λίγο πριν τον τερματισμό προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα και χρειάστηκε βοήθεια για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.
Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη μεγάλη πρόοδο των ανθρωποειδών ρομπότ, σε σχέση με τον περσινό αγώνα, όπου τα περισσότερα αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Πολλά δεν κατάφεραν καν να ξεκινήσουν, ενώ ελάχιστα ολοκλήρωσαν τη διαδρομή.
This Chinese humanoid robot just shattered the world record for a half marathon, finishing in 50 min 26 sec.— Kyle Chan (@kyleichan) April 19, 2026
This video shows its crash just meters before the finish line where it had to be picked up by a team of humans. The robot is from Honor, the smartphone maker and Huawei…
Αντίθετα, φέτος συμμετείχαν περισσότερα από 100 ρομπότ, έναντι περίπου 20 πέρυσι, με αρκετά από αυτά να εμφανίζουν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις και να διεκδικούν τις πρώτες θέσεις μεταξύ των μηχανών.
NOW - Beijing's humanoid robot half-marathon is underway, with more than 300 humanoid robots and over 70 teams participating in the 13 mile race.pic.twitter.com/f6QMECy8Gi— Disclose.tv (@disclosetv) April 19, 2026
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε παράλληλες διαδρομές για ανθρώπους και ρομπότ, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.
300 robots vs humans. Same race. Same day. 🤯
On April 19, Beijing hosts a half-marathon where humanoid robots will run 21.1 km alongside people.
• 300 robots competing
• 38% fully autonomous (AI navigating in real-time)
• Unitree’s H1 already hit 22 mph in trials
Last…
Οι επιδόσεις των ρομπότ και η σύγκριση με τους ανθρώπουςΠαρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του ρομπότ της Honor, το οποίο ξεπέρασε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ, ο νικητής της κατηγορίας των ρομπότ στον ίδιο αγώνα κατέγραψε χρόνο 2 ώρες και 40 λεπτά, σημαντικά πιο αργό σε σχέση με τον ανθρώπινο νικητή.
Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις. Στο ετήσιο γκαλά της κινεζικής τηλεόρασης CCTV για την Πρωτοχρονιά, ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας Unitree παρουσίασαν εντυπωσιακές επιδείξεις πολεμικών τεχνών, χρησιμοποιώντας σπαθιά και άλλα όπλα, ακόμη και σε κοντινή απόσταση από παιδιά-ερμηνευτές.
