Νέα διαθήκη του Ανιέλι αναζωπυρώνει τη διαμάχη της οικογένειας για την περιουσία του

Η μάχη για τον έλεγχο της Exor

Μια νέα τροπή παίρνει η πολύχρονη δικαστική διαμάχη για τηντου αείμνηστου πατριάρχη της Fiat,Στο δικαστήριο του Τορίνο, τη Δευτέρα, οι δικηγόροι της κόρης του,κατέθεσαν χειρόγραφο έγγραφο το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί τη διαθήκη του.Σύμφωνα με το Bloomberg, το φερόμενο ως γνήσιο έγγραφο, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 1998, αναφέρει ότι το 25% της συμμετοχής του Ανιέλι στην οικογενειακή εταιρεία Dicembre μεταβιβάζεται, σύμφωνα με όσα επικαλείται η πλευρά της Μαργκερίτα. Ωστόσο, ο Εντοάρντο πέθανε δύο χρόνια αργότερα.Η διαθήκη αυτή έρχεται σε αντίθεση με επιστολή του 1996, με την οποία ο Ανιέλι είχε αφήσει το ίδιο ποσοστό στον εγγονό του,Μετά τον θάνατο του Ανιέλι το 2003, η σύζυγός του, Μαρέλα Καρατσόλο, βασίστηκε στην επιστολή για να μεταφέρει το μερίδιο στον Έλκαν, δίνοντάς του τον έλεγχο της Dicembre.Οι δικηγόροι των αδελφών Έλκαν, αντέτειναν ότι το αντίγραφο του 1998 που παρουσίασε η Μαργκερίτα δεν έχει καμία επίπτωση στις διαδοχές των Ανιέλι και Καρατσόλο και δεν αλλάζει τη μετοχική σύνθεση της Dicembre, καθώς ο Εντοάρντο είχε ήδη αποβιώσει πριν τον θάνατο του πατέρα του.Η νομική ομάδα της Μαργκερίτα υποστηρίζει ότι το έγγραφο «συνιστά στοιχείο ικανό να επιφέρει ριζική αναθεώρηση της ιδιοκτησιακής δομής της Dicembre και, σε ηθικό επίπεδο, αποδεικνύει ότι οι τελευταίες επιθυμίες του Ανιέλι αγνοήθηκαν και προδόθηκαν».Η Μαργκερίτα Ανιέλι δίνει μάχη εδώ και δύο δεκαετίες για την αμφισβήτηση της διαθήκης του πατέρα της. Υποστηρίζει ότι οι ρυθμίσεις ευνοούν αποκλειστικά τα τρία παιδιά της από τον πρώτο της γάμο –Τζον, Λάπο και Τζινέβρα Έλκαν–, αφήνοντας εκτός τα πέντε παιδιά της από τον δεύτερο γάμο της με τον πρώην διευθυντικό στέλεχος της Fiat, Σερζ ντε Παλέν.Η ίδια αμφισβητεί τις παλαιότερες συμφωνίες κληρονομιάς και τονίζει ότι η περιουσία του Ανιέλι έχει κακοδιαχειριστεί, ενώ τα παιδιά της υπερασπίζονται τη διάρθρωση που έδωσε στον Τζον Έλκαν τον έλεγχο της Exor NV. Ο όμιλος Exor, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Stellantis NV, έχει υπό τον έλεγχό του τη Ferrari NV και τη Γιουβέντους. Η Dicembre διατηρεί την κυριότητα της Giovanni Agnelli BV, που ελέγχει το μερίδιο της οικογένειας στην Exor.Η περιουσία της οικογένειας Ανιέλι αποτιμάται σταΟ Τζον Έλκαν, πρόεδρος της Stellantis και διευθύνων σύμβουλος της Exor, είχε επιλεγεί από τον Τζιάνι Ανιέλι τη δεκαετία του ’90 για να ηγηθεί των βιομηχανικών συμφερόντων της δυναστείας. Η Dicembre εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα που εξασφαλίζει τον έλεγχο της Exor.Τον Ιούλιο του 2025, τα τρία αδέλφια Έλκαν - Τζον, Λάπο και Τζινέβρα - κατέληξαν σε συμφωνία με τις ιταλικές φορολογικές αρχές, καταβάλλοντας περίπου 175 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό υπόθεσης που αφορούσε μη καταβολή φόρων κληρονομιάς. Η συμφωνία έκλεισε χωρίς την παραδοχή ενοχής.