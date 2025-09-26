Νέες «συμβουλές» του Τραμπ στις εγκύους για το Tylenol και τον εμβολιασμό των παιδιών

Όσα ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος έρχονται σε αντίθεση με όσα τονίζουν οι ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι επικαλούνται δεδομένα από πολυάριθμες μελέτες και δεκαετίες πρακτικής