Ουκρανία: Από το «δεν έχεις χαρτιά να παίξεις» στον Ζελένσκι, στο «η Ρωσία είναι μία χάρτινη τίγρης», ένας Τραμπ δρόμος

Εκεί που την 1η Μαρτίου στον Λευκό Οίκο πίεζε την Ουκρανία να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία για να μην χάσει κι άλλα εδάφη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πλέον πως το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη...