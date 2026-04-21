Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα, είχε σκοτώσει γυναίκα που τον είχε βρει στο σπίτι της
Ένας 58χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, πρόκειται να εκτελεστεί σήμερα στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Τσάντγουικ Γουίλασι καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία της 56χρονης Μάρλις Σάδερ κατά τη διάρκεια διάρρηξης στο σπίτι της, το 1990. Το θύμα επέστρεψε στο σπίτι νωρίτερα από ό,τι συνήθως και βρέθηκε αντιμέτωπη με τον εισβολέα.

Η εκτέλεση του Γουίλασι -με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης- έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα) και θα είναι η πέμπτη στη Φλόριντα από την αρχή του έτους.

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος επτά εκτελέσεις θανατοποινιτών, όλες με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα: τέσσερις στη Φλόριντα, δύο στο Τέξας και μία στην Οκλαχόμα.

Το 2025 έγιναν 47 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου 20 ετησίως κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.
Δείτε Επίσης