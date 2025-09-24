Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Πεσκόφ δηλώνει ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» από τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Πεσκόφ δηλώνει ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» από τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία
Είπε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με τη Ρωσία έχουν αποφέρει «σχεδόν μηδενικά» αποτελέσματα
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να συνεχίσει την επίθεσή της στην Ουκρανία, την οποία ξεκίνησε το 2022.
«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους» που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ραδιόφωνο RBC, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την επίθεσή της στην Ουκρανία.
«Το κάνουμε αυτό τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της χώρας μας. Για πολλές μελλοντικές γενιές. Επομένως, δεν έχουμε άλλη επιλογή», πρόσθεσε.
Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ρωσία είναι «χάρτινη τίγρης» (paper tiger), λέγοντας ότι η οικονομία είναι σταθερή, αν και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ανάπτυξη.
Ο όρος «paper tiger» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ είναι μια μεταφορά της κινεζικής φράσης zhǐlǎohǔ και αναφέρεται σε κάτι ή κάποιον που ισχυρίζεται ή φαίνεται να είναι ισχυρός ή απειλητικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι αναποτελεσματικός και ανίκανος να αντέξει την πρόκληση.
«Η Ρωσία διατηρεί τη μακροοικονομική της σταθερότητα», δήλωσε ο Πεσκόφ, πριν προσθέσει: «Ναι, η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».
Οι προσπάθειες των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με τη Ρωσία έχουν αποφέρει «σχεδόν μηδενικά» αποτελέσματα, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. «Αυτή η πορεία είναι αργή, πολύ αργή... η αποτελεσματικότητά της είναι σχεδόν μηδενική».
«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους» που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ραδιόφωνο RBC, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την επίθεσή της στην Ουκρανία.
«Το κάνουμε αυτό τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της χώρας μας. Για πολλές μελλοντικές γενιές. Επομένως, δεν έχουμε άλλη επιλογή», πρόσθεσε.
Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ρωσία είναι «χάρτινη τίγρης» (paper tiger), λέγοντας ότι η οικονομία είναι σταθερή, αν και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ανάπτυξη.
Ο όρος «paper tiger» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ είναι μια μεταφορά της κινεζικής φράσης zhǐlǎohǔ και αναφέρεται σε κάτι ή κάποιον που ισχυρίζεται ή φαίνεται να είναι ισχυρός ή απειλητικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι αναποτελεσματικός και ανίκανος να αντέξει την πρόκληση.
«Η Ρωσία διατηρεί τη μακροοικονομική της σταθερότητα», δήλωσε ο Πεσκόφ, πριν προσθέσει: «Ναι, η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».
Οι προσπάθειες των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με τη Ρωσία έχουν αποφέρει «σχεδόν μηδενικά» αποτελέσματα, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. «Αυτή η πορεία είναι αργή, πολύ αργή... η αποτελεσματικότητά της είναι σχεδόν μηδενική».
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα