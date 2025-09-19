Πάνω από 133.000 οι ρωσικές απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας

Η ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές (δημοσιευμένες νεκρολογίες στον Τύπο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανακοινώσεις τοπικών αρχών) ταυτοποίησαν τα ονόματαπου έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Ο αριθμός είναιαπό αυτόν που ανακοινώθηκε στην τελευταία αναφορά των μέσων ενημέρωσης για τους ταυτοποιημένους θανάτους Ρώσων στρατιωτικών, που δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες στις 5 Σεπτεμβρίου.Το 28% των πεσόντων είναι άνθρωποι που υπέγραψαν σύμβαση με τον στρατό μετά την έναρξη του πολέμου. Οι συντάκτες της έρευνας επισημαίνουν ότι το ποσοστό των συμβασιούχων αυξάνεται. Η δεύτερη κατηγορία ως προς το επίπεδο των απωλειών είναι, επισημαίνεται στην έρευνα.