Συμφωνία «win-win» των ΗΠΑ με την Κίνα για το TikTok: Το Πεκίνο αποκτά ένα σοβαρό διαπραγματευτικό χαρτί

Το Πεκίνο κερδίζει χρόνο και διαπραγματευτική ισχύ

Παράλληλα, ζητήματα όπως η σχέση της αμερικανικής εκδοχής με το παγκόσμιο TikTok, αλλά και η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της ByteDance, καθιστούν τη διαδικασία πιο περίπλοκη. Ακόμη λοιπόν και αν μία συμφωνία στα «βασικά» είναι κοντά, οι εξελίξεις δεν αναμένεται να «τρέξουν».Είναι σαφές γιατί ο Τραμπ επιδιώκει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Το TikTok έχει 1 στους 7 ανθρώπους παγκοσμίως ως χρήστη, και αποτελεί τεράστια αγορά για εμπορικές συναλλαγές. Στις ΗΠΑ, τα έσοδα ανά χρήστη είναι πολλαπλάσια σε σχέση με άλλες χώρες, με την αμερικανική αγορά να αντιστοιχεί σε περίπου 50% των συνολικών εσόδων της ByteDance.Το 2024, η ByteDance είχε παγκόσμια έσοδα 39 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 30 δισ. προέρχονταν από το TikTok.Το Πεκίνο φαίνεται να βγαίνει πολυεπίπεδα κερδισμένο. Με την άδεια χρήσης, ο αλγόριθμος μένει μυστικός, ενώ η εφαρμογή συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αμερικανική αγορά. Επιπλέον, η συμφωνία δημιουργεί ένα «πρότυπο TikTok» για άλλες κινεζικές εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν στις ΗΠΑ με τους δικούς τους όρους. Δεν είναι απίθανο πάνω στην συγκεκριμένη συμφωνία το Πεκίνο να ζητήσει και να επιτύχει ανάλογες και για τις σπάνιες γαίες αλλά και τις μπαταρίες δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται «προϊόντα» και όχι κλάδοι. Όσο πιο κατακερματισμένες οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ τόσο μεγαλύτερο το πλεονέκτημα για το Πεκίνο.Με αυτόν τον τρόπο, η Κίνα μπορεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως επιτυχία: εξάγει κινεζική τεχνολογία με τους δικούς της όρους, ενώ αποκτά επιπλέον μοχλό στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.Όπως σημειώνει ο πρώην διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κίνα, Μπέρτ Χόφμαν: «Οι Κινέζοι χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες εις βάθος, εποικοδομητικές και ειλικρινείς. Αυτό σημαίνει ότι είναι μάλλον ικανοποιημένοι από την πορεία τους».Ένα «διάλειμμα» μέσω του TikTok μπορεί να τους δώσει χρόνο. ΗΠΑ και Κίνα εξαρτώνται εμπορικά η μία από την άλλη, με τις ΗΠΑ να είναι σημαντική αγορά για τα κινεζικά προϊόντα και την Κίνα μεγάλο αγοραστή αμερικανικών αγροτικών αγαθών. Οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές θα έβλαπταν και τις δύο πλευρές.Στο τέλος, η συμφωνία για το TikTok φαίνεται να αποτελεί πρόοδο για την Κίνα. Οι ΗΠΑ μπορεί να εξασφαλίσουν μια συμφωνία, αλλά όχι απαραίτητα το θρίαμβο που ονειρευόταν ο Τραμπ.