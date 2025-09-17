Αποχώρησε ο Τζέρι Γκρίνφιλντ από την εταιρεία παγωτών Ben & Jerry's – Αφορμή τα εμπόδια στον ακτιβισμό της
Είχε ιδρύσει τη δημοφιλή εταιρεία το 1978 μαζί με τον Μπεν Κοέν - Το 2021 σταμάτησε να πωλεί τα παγωτά της στους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
Έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, αποχώρησε από την Ben & Jerry's, τη γνωστή εταιρεία παγωτών, ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, ο οποίος εδώ και καιρό είναι σε διαμάχη με την μητρική εταιρεία.
Σε επιστολή που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο έτερος συνιδρυτής, Μπεν Κοέν, ο Γκρίνφιλντ γράφει ότι η εταιρεία έχασε την ανεξαρτησία της μετά την παύση από τη μητρική Unilever του κοινωνικού ακτιβισμού της.
Η Ben & Jerry's είναι γνωστή για τον κοινωνικό ακτιβισμό της από την ίδρυσή της κιόλας το 1978. Στο παρελθόν έχει υποστηρίξει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Προσθέτει ότι η αποχώρησή του από την εταιρεία ήταν «μία από τις πιο δύσκολες και οδυνηρές αποφάσεις» που είχε πάρει ποτέ, αλλά δεν μπορούσε πλέον «με καθαρή συνείδηση» να εργάζεται για μια επιχείρηση που «της είχε βάλει σιωπητήριο» η Unilever.
Αυτό συνέβη παρά τη συμφωνία που προστάτευε την κοινωνική αποστολή της μάρκας όταν συγχωνεύθηκε με τον γίγαντα των καταναλωτικών αγαθών πριν από 25 χρόνια, ανέφερε.
Η αποχώρησή του Γκρίνφιλντ, όπως αναφέρει το BBC, σηματοδοτεί το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς διαμαχών που ξεκίνησε το 2021, όταν η Ben & Jerry's ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να πωλεί τα παγωτά της στους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία κατηγόρησε την Unilever ότι της ζήτησε να σταματήσει να επικρίνει δημοσίως τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ακόμη, φέτος τον Μάρτιο η Ben & Jerry's ανακοίνωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντέιβιντ Στίβερ, απομακρύνθηκε από τη Unilever.
Τον Μάιο, ο Μπεν Κοέν συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο αμερικανικό Κογκρέσο για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και τις ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Οι διαδηλωτές διέκοψαν μάλιστα την ακρόαση του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι ενώ ο Κοέν καταδικάστηκε για πταίσμα.
