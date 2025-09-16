Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος 38χρονος πάτησε με το αυτοκίνητό του 16χρονη αφού απέρριψε τις άσεμνες προτάσεις του
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος 38χρονος πάτησε με το αυτοκίνητό του 16χρονη αφού απέρριψε τις άσεμνες προτάσεις του
Στο πλευρό της 16χρονης τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης ήταν η 32χρονη μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε στα πόδια
Σοκ προκαλεί το βίντεο με τη στιγμή που ο 38χρονος Έντουιν Κρουζ-Γκόμεζ παρασύρει και σκοτώνει με το αυτοκίνητό του την 16χρονη Τζοάνι Γκόμεζ-Αλβάρεζ λίγη ώρα αφού εκείνη απέρριψε τις άσεμνες προτάσεις που της έκανε έξω από εστιατόριο στη Νέα Υόρκη.
Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο με οδηγό τον «εξαιρετικά μεθυσμένο», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, 38χρονο να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να χτυπάει με δύναμη την ανυποψίαστη 16χρονη «καρφώνοντάς» τη σε έναν στύλο.
Στο πλευρό της 16χρονης τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης ήταν η 32χρονη μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε στα πόδια. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να γονατίζει στο πλάι της κόρης της και να φωνάζει «Mija!», που στα ισπανικά σημαίνει «κόρη μου».
Λίγη ώρα νωρίτερα η 16χρονη είχε φύγει από εστιατόριο όταν ο 38χρονος άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά την ίδια και τη μητέρα της. Σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να είπε στην ανήλικη «θέλω να κάνω σεξ μαζί σου» και «αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;».
Στο άκουσμα των φράσεων αυτών ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον πατριό της 16χρονης που ήταν μαζί της στο εστιατόριο και τον 38χρονο.
Ο Κρουζ-Γκόμεζ είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια «με χτύπησε εκεί. Ακούστε, δεν θα πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι». Όπως ισχυρίστηκε τα πρώτα λεπτά μετά τη σύλληψή του «μιλούσα με έναν τύπο για το πώς να γνωρίσω κορίτσια. Ίσως είπα κάτι λάθος. Ήμουν αναστατωμένος. Εκείνη έλεγε: "Μην τσακώνεστε". Δεν την ήξερα. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;»
Ο Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορήθηκε για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φόνος β' βαθμού, τρεις απόπειρες φόνου β' βαθμού, δύο επιθέσεις β' βαθμού, ανθρωποκτονία από αμέλεια β' βαθμού και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο με οδηγό τον «εξαιρετικά μεθυσμένο», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, 38χρονο να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να χτυπάει με δύναμη την ανυποψίαστη 16χρονη «καρφώνοντάς» τη σε έναν στύλο.
Στο πλευρό της 16χρονης τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης ήταν η 32χρονη μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε στα πόδια. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να γονατίζει στο πλάι της κόρης της και να φωνάζει «Mija!», που στα ισπανικά σημαίνει «κόρη μου».
#EstadosUnidos l Edwin Cruz, de 38 años, mató a Johanny Gómez, de 16 años, luego que arremetió con su camioneta contra ella, su madre y otros familiares.— Señal Capital (@senalcapital) September 15, 2025
Cruz atacó tras recibir una paliza del novio de Johanny, quien lo golpeó por decirle improperios a las féminas en Queens. pic.twitter.com/jwj4XOhsHS
Λίγη ώρα νωρίτερα η 16χρονη είχε φύγει από εστιατόριο όταν ο 38χρονος άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά την ίδια και τη μητέρα της. Σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να είπε στην ανήλικη «θέλω να κάνω σεξ μαζί σου» και «αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;».
Στο άκουσμα των φράσεων αυτών ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον πατριό της 16χρονης που ήταν μαζί της στο εστιατόριο και τον 38χρονο.
Ο Κρουζ-Γκόμεζ είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια «με χτύπησε εκεί. Ακούστε, δεν θα πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι». Όπως ισχυρίστηκε τα πρώτα λεπτά μετά τη σύλληψή του «μιλούσα με έναν τύπο για το πώς να γνωρίσω κορίτσια. Ίσως είπα κάτι λάθος. Ήμουν αναστατωμένος. Εκείνη έλεγε: "Μην τσακώνεστε". Δεν την ήξερα. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;»
Ο Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορήθηκε για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φόνος β' βαθμού, τρεις απόπειρες φόνου β' βαθμού, δύο επιθέσεις β' βαθμού, ανθρωποκτονία από αμέλεια β' βαθμού και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα