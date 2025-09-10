Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Ιράκ: Απελευθερώθηκε ρωσοϊσραηλινή φοιτήτρια που είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023
Την απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ έκανε γνωστή ο Τραμπ
Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Πρίνστον είχε γνωστοποιήσει πως η Τσούρκοφ βρισκόταν στο Ιράκ «διεξάγοντας έρευνα σχετικά με το θέμα της διδακτορικής διατριβής της» όταν έπεσε θύμα απαγωγής.
Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social πως η Τσούρκοφ «είναι πλέον ασφαλής στην αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ, αφού βασανίστηκε επί πολλούς μήνες».
I am pleased to report that Elizabeth Tsurkov, a Princeton Student, whose sister is an American Citizen, was just released by Kata’ib Hezbollah (MILITANT Hezbollah), and is now safely in the American Embassy in Iraq after being tortured for many months. I will always fight for…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2025
Την απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ επιβεβαίωσε ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Global Reach, που καταβάλλει προσπάθειες για την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στο εξωτερικό, γνωστοποίησε πως η Τσούρκοφ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.
Η Έμα Τσούρκοφ, αδερφή της Ελίζαμπεθ, ευχαρίστησε εκ μέρους της οικογένειας την κυβέρνηση Τραμπ που συνέβαλε στην απελευθέρωσή της. «Ανυπομονούμε να δούμε την Ελίζαμπεθ και να της προσφέρουμε όλη την αγάπη που περιμέναμε να μοιραστούμε εδώ και 903 ημέρες», δήλωσε.
My entire family is incredibly happy. We cannot wait to see Elizabeth and give her all the love we have been waiting to share for 903 days. We are so thankful to President Trump and his Special Envoy, Adam Boehler. If Adam had not made my sister’s return his personal mission, I… https://t.co/vuwPu2Xlci— Emma Tsurkov #FreeElizabeth (@emma_tsurkov) September 9, 2025
Επί προεδρίας Μπάιντεν, η οικογένεια της Τσούρκοφ προσπάθησε να πείσει τον Λευκό Οίκο να υποστηρίξει προσπάθειες για την απελευθέρωσή της, όμως αξιωματούχοι έλεγαν τότε πως δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά, επειδή δεν είχε αμερικανική υπηκοότητα.
Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση Τραμπ είχε στείλει διαπραγματευτή ομήρων στο Ιράκ, προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Βαγδάτη για την απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
