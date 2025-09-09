Στοχευμένη η επιχείρηση κατά της Χαμάς ως απάντηση για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, λένε Νετανιάχου και Κατς
Με κοινή τους δήλωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Κατς ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Σιν Μπετ εκτέλεσαν εντολές που είχαν δοθεί για στοχευμένη επιχείρηση κατά της ηγεσίας της Χαμάς, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα.
«Χθες, μετά τις δολοφονικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ και τη Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις δυνάμεις ασφαλείας να προετοιμαστούν για την πιθανότητα άμεσης εξόντωσης των ηγετών της Χαμάς. Ο υπουργός Άμυνας υποστήριξε πλήρως αυτήν την πρόταση» τονίζεται στην ανακοίνωση.
Όπως υπογραμμίζεται, η τελική απόφαση λήφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από εκτίμηση επιχειρησιακής ευκαιρίας και συνεννόηση με την ηγεσία του αμυντικού μηχανισμού. «Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας αποφάσισαν να εκτελέσουν τις οδηγίες που δόθηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και τη Σιν Μπετ, και το έπραξαν με ακριβή και βέλτιστο τρόπο», σημειώνεται.
Στην ίδια ανακοίνωση, επανέλαβαν ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο την ηγεσία της Χαμάς, την οποία κατηγορούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, αλλά και για τη συνεχιζόμενη δράση κατά του Ισραήλ. «Η ηγεσία της Χαμάς ήταν αυτή που ξεκίνησε και οργάνωσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και δεν έχει σταματήσει να εξαπολύει δολοφονικές ενέργειες κατά του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του από τότε, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της ευθύνης για τη δολοφονία των πολιτών μας στη χθεσινή επίθεση στην Ιερουσαλήμ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
