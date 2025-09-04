Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης εφετείου που έκρινε παράνομους τους δασμούς
Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε κατά της απόφασης που εξέδωσε στις 29 Αυγούστου ομοσπονδιακό εφετείο, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε χθες, Τετάρτη, στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας του να αποφανθεί γρήγορα σχετικά με μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που έθεσε σε ισχύ ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι όμως κρίθηκαν παράνομοι από εφετείο.
Με την προσφυγή της στον κορυφαίο θεσμό της αμερικανικής δικαιοσύνης, η κυβέρνηση Τραμπ του ζητάει να αποφασίσει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αν σκοπεύει να εξετάσει το θέμα και, σε περίπτωση που αποφασίσει να το εξετάσει, να διεξαγάγει τις ακροαματικές συνεδριάσεις μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε κατά της απόφασης που εξέδωσε στις 29 Αυγούστου ομοσπονδιακό εφετείο, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του όταν, για να επιβάλει τους τελωνειακούς δασμούς, επικαλέσθηκε ένα νόμο του 1977, ο οποίος είναι γνωστός ως Νόμος περί Εκτάκτων Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών.
«Τα διακυβεύματα στην υπόθεση αυτή δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα», δηλώνει στο κείμενο της προσφυγής ο Ντ. Τζον Σάουερ, ο αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που εκπροσωπεί την κυβέρνηση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.
«Ο Πρόεδρος και οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου του έχουν διαπιστώσει ότι οι δασμοί προωθούν την ειρήνη και άνευ προηγουμένου οικονομική ευημερία και ότι η άρνηση της δασμολογικής εξουσίας θα εξέθετε το έθνος μας σε εμπορικά αντίποινα χωρίς να έχει αποτελεσματική άμυνα και θα έφερνε την Αμερική πίσω στο χείλος της οικονομικής καταστροφής», προσθέτει ο Σάουερ.
Συνήγοροι των μικρών επιχειρήσεων, που είχαν προσφύγει κατά των δασμών, δεν αντιτίθενται στο αίτημα της κυβέρνησης για ακρόαση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ένας από τους δικηγόρους αυτούς, ο Τζέφρι Σουάμπ του Liberty Justice Center, ανέφερε σε δήλωση ότι είναι πεπεισμένοι πως η θέση τους θα υπερισχύσει.
«Αυτοί οι παράνομοι δασμοί προκαλούν σοβαρή βλάβη στις μικρές επιχειρήσεις και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Ελπίζουμε για τους πελάτες μας σε μια ταχεία επίλυση αυτής της υπόθεσης», δήλωσε ο Σουάμπ.
