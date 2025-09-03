Αν κριθούν παράνομοι οι δασμοί, τέλος οι εμπορικές συμφωνίες - Η ΕΕ μας πληρώνει 1 τρισ. και είναι χαρούμενοι, λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Δασμοί Τραμπ ΗΠΑ

Εάν χάσει η κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα γίνουν φτωχότερες και θα τεθούν σε κίνδυνο οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε η χώρα τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να «ξηλώσουν» τις εμπορικές συμφωνίες που πέτυχε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, εάν η κυβέρνηση ηττηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση που αφορά τη νομιμότητα των δασμών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνηση ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση Εφετείου που έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς είναι παράνομοι.

Εάν χάσει η κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα γίνουν φτωχότερες και θα τεθούν σε κίνδυνο οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε η χώρα τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε, προσθέτοντας όμως ότι πιστεύει πως θα δικαιωθεί.

«Η χώρα μας έχει μια ευκαιρία να ξαναγίνει απίστευτα πλούσια. Θα μπορούσε επίσης να γίνει απίστευτα φτωχή και πάλι. Εάν δεν κερδίσουμε αυτήν την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ, τόσο πολύ», είπε. «Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και, ξέρετε τι; Είναι χαρούμενοι. Έγινε. Αυτές οι συμφωνίες έγιναν όλες. Φαντάζομαι θα πρέπει να τις ξηλώσουμε», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δηλώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους μπορεί να ακυρωθούν εάν το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ανατρέψει την απόφαση του Εφετείου.

