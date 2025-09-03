Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Κιμ για τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας στο Κουρσκ - «Ήταν αδελφικό μας καθήκον» του απάντησε
Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Κιμ για τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας στο Κουρσκ - «Ήταν αδελφικό μας καθήκον» του απάντησε
Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες πολέμησαν «γενναία και ηρωικά» στη μάχη για την απελευθέρωση της περιοχής του Κουρσκ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνάντηση που είχε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την επέτειο του τερματισμού του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
Κατά τη συνομιλία τους, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας στην «απελευθέρωση» της περιοχής του Κουρσκ, σημειώνοντας ότι οι στρατιώτες «πολέμησαν με γενναιότητα και ηρωισμό», σύμφωνα με τη νέα συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες.
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο για την αναγνώριση του θάρρους των στρατιωτών του, τονίζοντας ότι η στήριξη της Βόρειας Κορέας προς τη Ρωσία αποτελεί «αδελφικό καθήκον». Υπογράμμισε επίσης ότι η διμερής συνεργασία έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο της συνθήκης του Ιουνίου 2024, η οποία προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση «επίθεσης».
Η συνθήκη αυτή, που υπογράφηκε πέρυσι, είχε χαρακτηριστεί από τον κ. Κιμ ως η «ισχυρότερη όλων των εποχών».
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε την επιθυμία του οι δύο χώρες να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς.
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Δίχασε πρώην μοντέλο του Playboy για την οργή της επειδή της είπαν να κρύψει το ντεκολτέ της σε πτήση - «Καλά σου έκαναν», της απαντούν
«Eίστε ίσοι άνθρωποι στη Γη» είπε ο Κρις Μάρτιν σε Ισραηλινές που ανέβασε στη σκηνή - «Τις εξευτέλισες» του γράφουν
Κατά τη συνομιλία τους, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας στην «απελευθέρωση» της περιοχής του Κουρσκ, σημειώνοντας ότι οι στρατιώτες «πολέμησαν με γενναιότητα και ηρωισμό», σύμφωνα με τη νέα συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες.
'We will never forget these victims' — Putin personally thanked Kim Jong Un for helping to liberate the Kursk region from the militants of the Armed Forces of Ukraine.— Zlatti71 (@Zlatti_71) September 3, 2025
'Recently, relations between Russia and the DPRK have taken on an allied character. At your initiative, your… pic.twitter.com/skfsEE4w7y
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο για την αναγνώριση του θάρρους των στρατιωτών του, τονίζοντας ότι η στήριξη της Βόρειας Κορέας προς τη Ρωσία αποτελεί «αδελφικό καθήκον». Υπογράμμισε επίσης ότι η διμερής συνεργασία έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο της συνθήκης του Ιουνίου 2024, η οποία προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση «επίθεσης».
Η συνθήκη αυτή, που υπογράφηκε πέρυσι, είχε χαρακτηριστεί από τον κ. Κιμ ως η «ισχυρότερη όλων των εποχών».
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε την επιθυμία του οι δύο χώρες να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς.
After Trump and Modi, Putin now shares a car ride with Kim Jong Un. pic.twitter.com/tBq3JbzHg3— Clash Report (@clashreport) September 3, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Δίχασε πρώην μοντέλο του Playboy για την οργή της επειδή της είπαν να κρύψει το ντεκολτέ της σε πτήση - «Καλά σου έκαναν», της απαντούν
«Eίστε ίσοι άνθρωποι στη Γη» είπε ο Κρις Μάρτιν σε Ισραηλινές που ανέβασε στη σκηνή - «Τις εξευτέλισες» του γράφουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα