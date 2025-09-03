Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ αρχίζει συναντήσεις με υποψήφιους για την προεδρία της κεντρικής τράπεζας
Ο Σκοτ Μπέσεντ σχεδιάζει να διεξαγάγει σειρά συνεντεύξεων με κάποια τουλάχιστον από τα 11 πρόσωπα που θεωρούνται υποψήφια για να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σχεδιάζει να διεξαγάγει σειρά συνεντεύξεων με κάποια τουλάχιστον από τα 11 πρόσωπα που θεωρούνται υποψήφια για να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της Fed, της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά, προσθέτοντας πως οι συναντήσεις θα αρχίσουν μεθαύριο Παρασκευή και αφού ολοκληρωθούν πρόκειται να υποβάλει σύντομο κατάλογο προτάσεων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ανάμεσα στους υποψήφιους για την θέση είναι οι διοικητές της FED Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ και ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς. Μετά τις συνεντεύξεις ο Μπέσεντ σχεδιάζει να συστήσει μια τελική λίστα υποψηφίων στον πρόεδρο Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.
