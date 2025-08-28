Τέσσερις τρόφιμοι σε οίκο ευγηρίας στο Βέλγιο πέθαναν από το βακτήριο E.coli - Σε 20 ανέρχονται οι ασθενείς

Οι βελγικές Αρχές ερευνούν την προέλευση μιας μόλυνσης από το βακτήριο E.coli που πιθανολογείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο τεσσάρων ηλικιωμένων σε οίκο ευγηρίας, έγινε γνωστό τη Πέμπτη από τη Φλαμανδική Υπηρεσία Πρόνοιας και Υγείας.Συνολικά. Οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα η μόλυνση να συνδέεται με το φαγητό τους.Εκπρόσωπος της υπηρεσίας εξήγησε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν και άλλακαι ως εκ τούτου «είναι προς το παρόν αδύνατον να πούμε εάν το βακτήριο προκάλεσε τον θάνατό τους ή αν τον επέσπευσε».Οι υγειονομικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η έρευνα για την προέλευση της επιδημίας. Οι εργαστηριακές αναλύσεις δείχνουν ότι ο ίδιος τύπος βακτηρίου ευθύνεται για όλες τις μολύνσεις «κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή πηγή», υπογράμμισαν στην κοινή ανακοίνωσή τους η φλαμανδική Υπηρεσία Υγείας και η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας της Διατροφικής Αλυσίδας (Afsca).Η μόλυνση από το βακτήριο E.coli μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να προκαλεί διάρροια και άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της γαστρεντερίτιδας (ναυτία, εμετός, ακόμη και πονοκέφαλος). Αρκετές φορές σχετίζεται με την κατανάλωση μολυσμένων ή ωμών τροφίμων, όπως κρέας, λαχανικά, τυριά και γάλα. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πιθανή αλλά συμβαίνει πολύ σπάνια.Στους οίκους ευγηρίας οι τρόφιμοι που εμφανίζουν συμπτώματα απομονώνονται από τους υπόλοιπους.