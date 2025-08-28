Αγωγή κατά του Τραμπ κατέθεσε η Λίζα Κουκ που απέλυσε από τη Fed

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι ερευνά άλλους πιθανούς πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου για υποτιθέμενη απάτη σε σχέση με δάνεια, όπως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, και ο γερουσιαστής της Καλιφόρνιας, Άνταμ Σιφ.