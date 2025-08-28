Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Αγωγή κατά του Τραμπ κατέθεσε η Λίζα Κουκ που απέλυσε από τη Fed
Οι λόγοι που επικαλέστηκε ο πρόεδρος είναι προσχηματικοί για να μείνει κενή μια θέση στο ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αναφέρουν στην αγωγή του οι δικηγόροι της Κουκ
Η πρώην κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, κατέθεσε αγωγή για να διατηρήσει τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι την απομακρύνει από το αξίωμά της.
Η αγωγή της Κουκ, που κατατέθηκε σήμερα Πέμπτη, ζητά από τον δικαστή να κρίνει παράνομη την απόπειρα του Τραμπ να την απομακρύνει. Ζητά επίσης από το δικαστήριο να διακηρύξει ότι μια αβάσιμη κατηγορία δεν αποτελεί λόγο για απομάκρυνση από το αξίωμα, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο.
«Είναι σαφές ότι οι κατηγορίες είναι προσχηματικές, ώστε ο πρόεδρος Τραμπ να την καλύψει και να προωθήσει τους στόχους του για την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ», γράφουν οι δικηγόροι της Κουκ στην αγωγή.
Η υπόθεση ακόμη δεν έχει ανατεθεί σε δικαστή.
Η Κουκ δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα.
Το CNN σημειώνει ότι η αγωγή θέτει τις βάσεις για μια πιθανή νομική μάχη υψηλού διακυβεύματος με σημαντικές επιπτώσεις για την Fed και την εξουσία του Λευκού Οίκου, ακόμη και καθώς ο πρόεδρος Τραμπ προχωρά στην εδραίωση της κυριαρχίας του σε τμήματα της κυβέρνησης που κάποτε θεωρούνταν απαλλαγμένα από πολιτική επιρροή.
Η υπόθεση είναι νομικά περίπλοκη, προσθέτει το CNN, με δεδομένη την πεποίθηση του Τραμπ ότι μπορεί να την απολύσει για λόγους που δεν έχουν αποδειχθεί και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα.
Ο νόμος με τον οποίο ιδρύθηκε η Fed δεν ξεκαθαρίζει ποιος μπορεί να είναι ο «βάσιμος λόγος» για την αποπομπή μελών του διοικητικού συμβουλίου της, ούτε καθορίζει ποια είναι η διαδικασία για την απομάκρυνσή τους. Κανένας πρόεδρος δεν απέλυσε ποτέ κάποιο μέλος της Fed και ο νόμος δεν έχει εξεταστεί ποτέ από τα δικαστήρια.
Η υπόθεση κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου η συντηρητική πλειοψηφία έχει επιτρέψει, έστω και διστακτικά, στον Τραμπ να απολύσει αξιωματούχους από άλλες υπηρεσίες, ωστόσο πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι η Fed μπορεί να αποτελεί μια σπάνια εξαίρεση υπηρεσίας που δεν υπόκειται στον άμεσο έλεγχο του Λευκού Οίκου.
Η επιστολή αναφερόταν σε κατηγορίες για απάτη σε σχέση με ενυπόθηκο δάνειο που πρώτος έφερε στη δημοσιότητα ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης, Μπιλ Πούλτι. Τα δάνεια είχαν ληφθεί ένα χρόνο πριν από τον διορισμό της Κουκ στη Fed από τον Τζο Μπάιντεν.
Οι κατηγορίες για απάτη αφορά δύο ακίνητα που της ανήκουν, τα οποία φαίνεται να έχει ορίσει και τα δύο ως κύρια κατοικία της.
Τι αφορά η υπόθεσηΜόλις την περασμένη Δευτέρα, ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιστολή που απευθυνόταν στην Κουκ, στην οποία την ενημέρωνε ότι είχε επαρκείς «λόγους» για να απολύσει την αξιωματούχο της κεντρικής τράπεζας.
Η επιστολή αναφερόταν σε κατηγορίες για απάτη σε σχέση με ενυπόθηκο δάνειο που πρώτος έφερε στη δημοσιότητα ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης, Μπιλ Πούλτι. Τα δάνεια είχαν ληφθεί ένα χρόνο πριν από τον διορισμό της Κουκ στη Fed από τον Τζο Μπάιντεν.
Οι κατηγορίες για απάτη αφορά δύο ακίνητα που της ανήκουν, τα οποία φαίνεται να έχει ορίσει και τα δύο ως κύρια κατοικία της.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι ερευνά άλλους πιθανούς πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου για υποτιθέμενη απάτη σε σχέση με δάνεια, όπως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, και ο γερουσιαστής της Καλιφόρνιας, Άνταμ Σιφ.
