Ελβετία: Ταραχές στη Λωζάνη μετά τον θάνατο 17χρονου ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία – Δείτε βίντεο

Τι υποστηρίζουν οι Αρχές

Αντιπαραθέσεις για το μεταναστευτικό

Η αστυνομία έχει παραδεχτεί ότι ένα αυτοκίνητο ακολουθούσε τον 17χρονο νωρίς την Κυριακή. Αλλά το γραφείο του δημόσιου κατήγορου του Βω εξέδωσε δήλωση «με στόχο να διευκρινίσει και να ηρεμήσει την κατάσταση». Σύμφωνα με τον δημόσιο κατήγορο, υπήρχε σημαντική απόσταση μεταξύ του σκούτερ και του περιπολικού που το καταδίωξε και δεν υπήρχε απολύτως καμία επαφή μεταξύ τους.Οι αξιωματικοί επιβεβαίωσαν ότι η αστυνομία παρακολουθούσε τον Μάρβιν πριν το ατύχημα, αλλά υποστήριξαν ότι εκείνος έχασε τον έλεγχο σε ζώνη ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα. Παρά τους ισχυρισμούς ότι το σκούτερ ήταν κλεμμένο, η οικογένειά του αρνείται ότι ήταν κλέφτης.Η μητέρα του υποστήριξε στην εφημερίδα 24 Heures ότι ήταν αθώος, ενώ ο αδερφός του έγραψε στο διαδίκτυο: «Έπρεπε να είσαι μαζί μου, στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, το οποίο πάντα μοιραζόμασταν».Παρά τις προοδευτικές πολιτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών, η Λωζάνη αντιμετωπίσει σειρά αντιπαραθέσεων για το ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει φιλοξενήσει πάνω από 200.000 πρόσφυγες, κυρίως από Ερυθραία, Σομαλία, Συρία και Αφγανιστάν. Ωστόσο, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και η δύσκολη ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία δημιουργούν εντάσεις.Παράλληλα, το μεταναστευτικό συνδέεται και με περιοριστικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Το Κόμμα του Λαού έχει αναλάβει πρωτοβουλία για περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας σε 10 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι το 2050. Σύμφωνα με την πρόταση, εάν ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια, θα αποκλείονται οι «προσωρινά αποδεκτοί ξένοιθ» από την απόκτηση ιθαγένειας ή άλλων δικαιωμάτων παραμονής.