Ελβετία: Ταραχές στη Λωζάνη μετά τον θάνατο 17χρονου ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία – Δείτε βίντεο
Ο 17χρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και έπεσε στον τοίχο γκαράζ στην προσπάθειά του να διαφύγει – Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών
Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Λωζάνης, μετά τον θάνατο 17χρονου που σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν έπεσε με το κλεμμένο μηχανάκι που οδηγούσε σε τοίχο γκαράζ, κι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 17χρονος Μάρβιν Μ. κατέληξε.
Έκτοτε, η πόλη αντιμετώπισε πρωτοφανείς αναταραχές, καθώς οι αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές, που πέταξαν βόμβες μολότοφ.
Η αστυνομία της Λωζάνης βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς τέσσερις αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς ανακαλύφθηκαν ρατσιστικά, σεξιστικά και διακριτικά μηνύματα σε ιδιωτικές ομάδες στο WhatsApp.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μάρβιν ήταν μετανάστης. Ο εισαγγελέας του καντονιού Βω άνοιξε ποινική έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.
Ήταν ο τρίτος θάνατος κατά τη διάρκεια επέμβασης της αστυνομίας στη Λωζάνη, σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Στην πόλη έχουν καταγραφεί επτά τέτοιοι θάνατοι από το 2016, εκ των οποίων οι πέντε αφορούν άνδρες αφρικανικής καταγωγής.
Το βράδυ της Κυριακής περίπου 100 νέοι, φορώντας μπαλακλάβες, συγκεντρώθηκαν στη συνοικία Πρελάζ από τις 9:30 το βράδυ. Πέταξαν πυροτεχνήματα στην αστυνομία, έκαψαν κάδους και προκάλεσαν ζημιές σε λεωφορείο της εταιρείας συγκοινωνιών της πόλης.
Την επόμενη νύχτα, 150 με 200 άτομα έστησαν οδοφράγματα με κάδους σκουπιδιών και τους έβαλαν φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία. Περίπου 140 αστυνομικοί συγκρούστηκαν με τους ταραξίες, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία και τους πετούσαν πέτρες. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.
Την Τρίτη, οι αρχές προσπάθησαν να αποτρέψουν μια τρίτη νύχτα βίας, χρησιμοποιώντας 54 χειροβομβίδες δακρυγόνων και πραγματοποιώντας επτά συλλήψεις.
Αξιωματούχοι των τοπικών αρχών αναφέρουν ότι τα επεισόδια δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του 17χρονου, που χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για επιθέσεις στην αστυνομία.
Οδομαχίες και συγκρούσεις με την αστυνομία
Τι υποστηρίζουν οι Αρχές
Η αστυνομία έχει παραδεχτεί ότι ένα αυτοκίνητο ακολουθούσε τον 17χρονο νωρίς την Κυριακή. Αλλά το γραφείο του δημόσιου κατήγορου του Βω εξέδωσε δήλωση «με στόχο να διευκρινίσει και να ηρεμήσει την κατάσταση». Σύμφωνα με τον δημόσιο κατήγορο, υπήρχε σημαντική απόσταση μεταξύ του σκούτερ και του περιπολικού που το καταδίωξε και δεν υπήρχε απολύτως καμία επαφή μεταξύ τους.
Οι αξιωματικοί επιβεβαίωσαν ότι η αστυνομία παρακολουθούσε τον Μάρβιν πριν το ατύχημα, αλλά υποστήριξαν ότι εκείνος έχασε τον έλεγχο σε ζώνη ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα. Παρά τους ισχυρισμούς ότι το σκούτερ ήταν κλεμμένο, η οικογένειά του αρνείται ότι ήταν κλέφτης.
Η μητέρα του υποστήριξε στην εφημερίδα 24 Heures ότι ήταν αθώος, ενώ ο αδερφός του έγραψε στο διαδίκτυο: «Έπρεπε να είσαι μαζί μου, στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, το οποίο πάντα μοιραζόμασταν».
Αντιπαραθέσεις για το μεταναστευτικό
Παρά τις προοδευτικές πολιτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών, η Λωζάνη αντιμετωπίσει σειρά αντιπαραθέσεων για το ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει φιλοξενήσει πάνω από 200.000 πρόσφυγες, κυρίως από Ερυθραία, Σομαλία, Συρία και Αφγανιστάν. Ωστόσο, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και η δύσκολη ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία δημιουργούν εντάσεις.
Παράλληλα, το μεταναστευτικό συνδέεται και με περιοριστικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Το Κόμμα του Λαού έχει αναλάβει πρωτοβουλία για περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας σε 10 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι το 2050. Σύμφωνα με την πρόταση, εάν ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια, θα αποκλείονται οι «προσωρινά αποδεκτοί ξένοιθ» από την απόκτηση ιθαγένειας ή άλλων δικαιωμάτων παραμονής.
