Ο Τραμπ θέλει να ζητήσει τη θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσινγκτον

Αυτό είναι πολύ αποτρεπτικό, εξήγησε κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου, την Τρίτη στον Λευκό Οίκο - Στην πόλη η εσχάτη των ποινών έχει καταργηθεί από το 1991