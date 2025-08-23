Ελαφρά πτώση στην εγκληματικότητα, μεγάλη αύξηση στις συλλήψεις μεταναστών με την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Τα δημοσιευμένα στοιχεία για το 2024 και το 2025 ως τώρα δείχνουν κάμψη μετά την άνοδο του 2023. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά αν τα δημοσιευμένα στατιστικά είναι αλλοιωμένα, υπονοώντας ότι στελέχη υποβάθμισαν τη σοβαρότητα κάποιων από αυτά.