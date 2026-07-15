Promise Me, America: Ο Τζο Μπάιντεν στο βιβλίο του αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από τη θητεία του αλλά και γιατί αποσύρθηκε από την κούρσα των προεδρικών εκλογών
Το κεφάλαιο που αναμένεται να προκαλέσει το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον είναι εκείνο για την προεδρική εκστρατεία του 2024 με τον Τζο Μπάιντεν να υπόσχεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά αναλυτικά τόσο την απόφασή του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία όσο και τους δραματικούς υπολογισμούς που τον οδήγησαν τελικά να αποσυρθεί από την κούρσα το καλοκαίρι του 2024
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι με μια πολιτική ομιλία αλλά με ένα βιβλίο μέσα από το οποίο επιχειρεί να καταγράψει τη δική του εκδοχή για τα τέσσερα χρόνια στον Λευκό Οίκο. Τα απομνημονεύματά του θα κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου 2026 με τίτλο «Promise Me, America» (Υποσχέσου μου, Αμερική) από τον εκδοτικό οίκο Little, Brown and Company.
«Έγραψα ένα βιβλίο για την περίοδο κατά την οποία υπηρέτησα ως πρόεδρος», ανέφερε ο Μπάιντεν στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την έκδοση. Όπως εξήγησε, το βιβλίο αφορά τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ, τις αποφάσεις που έλαβε ο ίδιος και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτές. Κυρίως, όμως, όπως υπογράμμισε, αφορά την πίστη του στην «υπόσχεση της Αμερικής» και στις δεσμεύσεις που κάθε γενιά αναλαμβάνει απέναντι στις προηγούμενες και τις επόμενες.
Η αφήγηση ξεκινά ουσιαστικά από την ανάληψη της προεδρίας τον Ιανουάριο του 2021, όταν η χώρα βρισκόταν ακόμη στη σκιά της εισβολής στο Καπιτώλιο, της πανδημίας και μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ο Μπάιντεν αναμένεται να υπερασπιστεί το νομοθετικό και οικονομικό έργο της κυβέρνησής του, αναφερόμενος στις επενδύσεις στις υποδομές, στην ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας, στη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.
Σημαντικό τμήμα του βιβλίου θα αφορά και την εξωτερική πολιτική: την προσπάθεια αποκατάστασης των παραδοσιακών συμμαχιών των ΗΠΑ, την ενίσχυση και τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, καθώς και τη συγκρότηση της δυτικής συμμαχίας για τη στήριξη της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή. Στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της προεδρίας του εντάσσονται επίσης η χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν και οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
Το κεφάλαιο που αναμένεται να προκαλέσει το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον είναι εκείνο για την προεδρική εκστρατεία του 2024. Ο Μπάιντεν υπόσχεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά αναλυτικά τόσο την απόφασή του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία όσο και τους δραματικούς υπολογισμούς που τον οδήγησαν τελικά να αποσυρθεί από την κούρσα το καλοκαίρι του 2024. Το βιβλίο κυκλοφορεί δύο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να διαφωνούν για την πολιτική κληρονομιά του και για το κατά πόσο καθυστέρησε να παραδώσει τη σκυτάλη στην Κάμαλα Χάρις.
Στο ίδιο βίντεο ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε και στην υγεία του. Είπε ότι περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο «πηγαίνει πολύ καλά», ευχαριστώντας όσους έστειλαν ευχές και προσευχές στον ίδιο και στην Τζιλ Μπάιντεν.
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Ο τίτλος του νέου βιβλίου παραπέμπει ευθέως στο «Promise Me, Dad», τα απομνημονεύματα του 2017 για την ασθένεια και τον θάνατο του γιου του, Μπο Μπάιντεν. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η υπόσχεση δεν απευθύνεται σε έναν πατέρα αλλά σε μια ολόκληρη χώρα – και το βιβλίο προαναγγέλλεται ως η προσπάθεια του 46ου προέδρου να υπερασπιστεί τις επιλογές του και να διαμορφώσει ο ίδιος την τελική αποτίμηση της πολιτικής του διαδρομής.
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