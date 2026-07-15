Promise Me, America: Ο Τζο Μπάιντεν στο βιβλίο του αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από τη θητεία του αλλά και γιατί αποσύρθηκε από την κούρσα των προεδρικών εκλογών

Το κεφάλαιο που αναμένεται να προκαλέσει το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον είναι εκείνο για την προεδρική εκστρατεία του 2024 με τον Τζο Μπάιντεν να υπόσχεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά αναλυτικά τόσο την απόφασή του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία όσο και τους δραματικούς υπολογισμούς που τον οδήγησαν τελικά να αποσυρθεί από την κούρσα το καλοκαίρι του 2024