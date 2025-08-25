Βίντεο που δείχνει 3χρονη να περπατά ήρεμη στο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι της σοκάρει την Κίνα
Η ιστορία πίσω από τα πλάνα που προκάλεσαν αίσθηση
Έντονη αίσθηση προκάλεσε στα κινεζικά social media ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο πριν από μερικές μέρες και δείχνει μια μητέρα να συνοδεύει το παιδί της στο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του.
Σύμφωνα με τη South China Morning Post, το περιστατικό αποκαλύφθηκε στις 15 Αυγούστου, όταν ένας χρήστης του διαδικτύου ανέβασε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πλάνα από τη στιγμή που η μητέρα και η μικρή της κόρη μπαίνουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν, στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η μητέρα, με το επώνυμο Χου, άλλαζε σεντόνια στο σπίτι, όταν ξαφνικά τίναξε απότομα το ύφασμα και ένα μαχαίρι για φρούτα που βρισκόταν κοντά εκσφενδονίστηκε και καρφώθηκε στο κεφάλι της τρίχρονης κόρης της. Ωστόσο, μέλος του ιατρικού προσωπικού ανέφερε αργότερα πως η ίδια η μητέρα παραδέχτηκε ότι σήκωσε το μαχαίρι για να «φοβερίσει» την κόρη της ενώ εκείνη έκλαιγε και φώναζε, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει κατά λάθος.
Η λάμα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του παιδιού, ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί, με μεγάλο μέρος της να παραμένει εκτεθειμένο. Η μητέρα προσπάθησε αρχικά να αφαιρέσει το μαχαίρι, όμως δεν τα κατάφερε και, αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήρε το παιδί από το χέρι και το οδήγησε στο νοσοκομείο.
Στο κλιπ η μικρούλα φαίνεται να περπατά ήρεμα, κρατώντας το χέρι της μητέρας της, ενώ ένας γιατρός τις συνοδεύει μέσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το μαχαίρι με επιτυχία και το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση. Έμπειρος γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε κινεζικό μέσο, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου. «Αν η μητέρα είχε τραβήξει απερίσκεπτα το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος. Η σωστή ενέργεια ήταν να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια», τόνισε.
Το βίντεο έχει προκαλέσει καταιγισμό αντιδράσεων στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, με εκατομμύρια χρήστες να δηλώνουν σοκαρισμένοι. Πολλοί άσκησαν σκληρή κριτική στη μητέρα, με σχόλια όπως: «Είναι αυτή η μητέρα φυσιολογική; Η αστυνομία πρέπει να το ερευνήσει», ενώ άλλοι εστίασαν στο παιδί, εκφράζοντας θαυμασμό για το θάρρος του και την ψυχραιμία του.
Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl's head while her parents were changing the bedsheet.— Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025
Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri
