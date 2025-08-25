Ισχυρός αντικυκλώνας φέρνει τεράστια κύματα στο Περού - Ένας νεκρός, έκλεισαν τα 88 από τα 122 λιμάνια
ΚΟΣΜΟΣ
Περού Αντικυκλώνας Λιμάνια

Ισχυρός αντικυκλώνας φέρνει τεράστια κύματα στο Περού - Ένας νεκρός, έκλεισαν τα 88 από τα 122 λιμάνια

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιμανιών που θα κλείσουν

Ισχυρός αντικυκλώνας φέρνει τεράστια κύματα στο Περού - Ένας νεκρός, έκλεισαν τα 88 από τα 122 λιμάνια
Το Περού έκλεισε την Κυριακή τα 88 από τα 122 λιμάνια του λόγω των υψηλών κυμάτων που προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι που συνοδεύουν έναν αντικυκλώνα στον Νότιο Ειρηνικό, εξαιτίας των οποίων έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Η απόφαση αφορά όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ψαρέματος και άλλων δραστηριοτήτων στον χώρο των λιμένων.

Ένα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκε πέφτοντας στη θάλασσα από ένα περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, που απέχει 780 χιλιόμετρα βορείως της Λίμας. Το πτώμα του ανασύρθηκε από απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τις ακτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιμανιών που θα κλείσουν.



Ο αντικυκλώνας συνοδεύεται επίσης από χαμηλές θερμοκρασίες ενώ αμμοθύελλες σημειώθηκαν στο Πίσκο και το Παράκας, στα κεντρικά της χώρας, όπου οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα έως και 63 χιλιομέτρων της χώρα, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο φέτος μεγάλα τμήματα των ακτών του Περού και της Χιλής χτυπήθηκαν από πολύ μεγάλα κύματα.


Ειδήσεις σήμερα:

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο – Δείτε βίντεο

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης