Ισχυρός αντικυκλώνας φέρνει τεράστια κύματα στο Περού - Ένας νεκρός, έκλεισαν τα 88 από τα 122 λιμάνια

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιμανιών που θα κλείσουν