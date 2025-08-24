WSJ: Το Πεντάγωνο περιορίζει διακριτικά τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Τοπεριορίζει διακριτικά τους τελευταίους μήνες τη χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις τηςπυραύλων μέσου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από το αμερικανικής κατασκευής σύστημαγια να πλήττονται στόχοι στο έδαφος της Ρωσίας, ανέφερε χθες Σάββατο η, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, από την άνοιξη απαιτείται έγκριση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας για τη συγκεκριμένη χρήση των συστημάτων.Το πρακτορείο ειδήσεωνσημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές άμεσα.