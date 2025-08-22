NYT: Υποψία απάτης μεταξύ των γαμπρών του Τραμπ - Υπερχρέωση €2,5 εκατ. για το superyacht Solstice που ναυπηγείται στο Πέραμα



Η άνοδος του πατέρα και η σκιά της εξουσίας

Η εξήγηση για το ποσό αλλάζει ανάλογα με τον εμπλεκόμενο: ο εκπρόσωπος του Μπούλος είπε ότι επρόκειτο για εξόφληση χρέους που όφειλε ο Φράντζι στον Μπούλος. Συνεργάτης του Αλλάμ υποστήριξε ότι ήταν προσωπικό δάνειο. Ο Φράντζι, ανάλογα με την περίσταση, άλλοτε το αποκαλούσε δάνειο και άλλοτε τακτοποίηση χρέους.Τα μηνύματα πάντως δείχνουν ότι η στρατηγική αφορούσε την επίδειξη πρόσβασης: «Θα ήταν καλό να πετάξεις με τον Μάικλ και την Τίφανι», έγραφε ο Φράντζι στον Αλλάμ. «Σβήσε όλα τα μηνύματα», πρόσθετε σε αραβικά. Ο Μπούλος δεν εμφανίζεται σε αυτά τα μηνύματα και αρνείται κάθε εμπλοκή.Τελικά, ο Αλλάμ δεν πήρε πρόσκληση στον γάμο, ούτε επέστρεψε την περιουσία του.Η δημοσιότητα του γάμου στο Mar-a-Lago το 2022 απογείωσε και τον πατέρα του Μάικλ, Μασάντ Μπούλος. Παρουσιάστηκε ως «δισεκατομμυριούχος» στα διεθνή ΜΜΕ και εξελίχθηκε σε βασικό υποστηρικτή της καμπάνιας Τραμπ. Μετά την εκλογή του 2024, διορίστηκε σύμβουλος του προέδρου για τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Αφρική.Ωστόσο, έρευνα των NYT πέρσι αποκάλυψε ότι η περιουσία του είναι μάλλον περιορισμένη, με τη συμμετοχή του σε οικογενειακή εταιρεία φορτηγών στη Νιγηρία να αξίζει λιγότερο από… δύο δολάρια.