Επίθεση εναντίον οχηματοπομπής του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια στο Νταρφούρ

Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πληρώνουν βαρύ τίμημα: 120 και πλέον έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με καταμέτρηση του διεθνούς οργανισμού.Τον Ιούνιο, πέντε εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια επίθεση εναντίον οχηματοπομπής του ΠΕΠ και της UNICEF που κατευθυνόταν στην Ελ Φάσερ.«Η κατάσταση στο Σουδάν χειροτερεύει και οι ανθρωπιστικές ανάγκες φθάνουν σε κρίσιμα επίπεδα, τα εμπόλεμα μέρη πρέπει να λάβουν επείγοντα μέτρα για να προστατεύσουν τους αμάχους και να επιτρέψουν και να διευκολύνουν την ανθρωπιστική πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, συμμορφούμενα προς τις υποχρεώσεις τους» δυνάμει του διεθνούς δικαίου, τόνισαν χθες οι ΗΠΑ και άλλες χώρες σε ανακοίνωσή τους που προσυπογράφεται επίσης από την Ελβετία, τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση.Ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας, ενώ οι ΔΤΥ κυριαρχούν σε σχεδόν όλο το Νταρφούρ και ελέγχουν επίσης, μαζί με συμμάχους τους, κάποιους τομείς στον νότο.