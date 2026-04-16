Τουρισμός: Ισχυρή η προσφορά για το «ελληνικό καλοκαίρι», αλλά εύθραυστη η ζήτηση λόγω Μέσης Ανατολής
Η Ελλάδα «πλασάρεται» στις 8 ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες, νέες διεθνείς συνδέσεις για τη θερινή περίοδο, ωστόσο όλα συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις σε πολλαπλά μέτωπα
Και πράγματι, η εικόνα για το «ελληνικό καλοκαίρι» το 2026, στα σχέδια επί χάρτου τουλάχιστον, παραπέμπει σε περαιτέρω άνοδο με αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων για κράτηση στα 30,82 εκατομμύρια θέσεις για το σύνολο της σεζόν Μαρτίου – Οκτωβρίου 2026 με αύξηση κατά 9,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακή η άνοδος στο τέλος της σεζόν αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο για τον Οκτώβριο οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις αυξάνονται φέτος κατά 21% σε σχέση με τον πολύ καλό περυσινό Οκτώβριο οπότε καταγράφηκε και σημαντική επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Στα μέχρι τώρα δεδομένα θα πρέπει να προσμετρηθεί θετικά κι ένας ακόμη, πρώιμος δείκτης: Η Ελλάδα «πλασάρεται» στις 8 ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες, νέες διεθνείς συνδέσεις για τη θερινή περίοδο, στη θέση νούμερο 8 στην Ευρώπη, μία ακόμη ένδειξη για τη θετική πορεία την οποία προβλέπουν οι αεροπορικές για το ελληνικό καλοκαίρι.
Τελικά, όμως, από την άλλη μεριά, η πορεία του ελληνικού τουρισμού, σε αυτήν ειδικά τη φάση, συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις, είτε αυτές αφορούν την ίδια τη ζήτηση είτε το καθαρά επιχειρησιακό επίπεδο στο κομμάτι των αερομεταφορών και αύξησης της τιμής στα αεροπορικά καύσιμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ενδεχόμενο περικοπών δρομολογίων ή το επιπλέον κόστος στις τιμές των εισιτηρίων για τον τελικό καταναλωτή. Στο μέτωπο της ζήτησης, έστω και αν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης άνοιξε το παράθυρο για λήξη του πολέμου με πρώτο βήμα την 15ήμερη εκεχειρία, παραμένει η αβεβαιότητα στα ταξίδια και η εύθραυστη ψυχολογία των ταξιδιωτών, πέραν φυσικά και του αντίκτυπου στα εισοδήματα των Ευρωπαίων -που είναι και η βασική δεξαμενή εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα- και το αν τελικά αυτοί θα επιλέξουν προορισμούς πιο κοντινούς στον τόπο διαμονής τους για το καλοκαίρι, όπως συνέβη και την περίοδο της πανδημίας.
Αυτοί, όπως εκτιμά και η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι τρεις από τους βασικούς παράγοντες που συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα αποτελέσουν καθοριστικό ρόλο ως προς τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού τη φετινή χρονιά για τον οποίο, κατά τα άλλα, η πρώτη εκτίμηση παραμένει με θετικό πρόσημο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα