Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Εκτοξεύτηκαν τα κέρδη, τριπλασιάστηκαν τα έσοδα της εταιρείας που κατασκευάζει τα Labubu
Εκτοξεύτηκαν τα κέρδη, τριπλασιάστηκαν τα έσοδα της εταιρείας που κατασκευάζει τα Labubu
Η ραγδαία άνοδος στην τιμή των μετοχών δίνουν στην εταιρεία μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και από γίγαντες του κλάδου
Η κινεζική Pop Mart, η οποία έχει κατακτήσει τον κόσμο με την κούκλα Labubu, ανακοίνωσε την Τρίτη καθαρά κέρδη αυξημένα κατά σχεδόν 400% για το πρώτο εξάμηνο, χάρη στην υψηλή ζήτηση για τα παιχνίδια και τη στροφή προς τις αγορές του εξωτερικού με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
Τα καθαρά κέρδη που αυξήθηκαν κατά 396,5% και η αύξηση των εσόδων κατά 204,4% ξεπέρασαν την πρόβλεψη του Ιουλίου, η οποία προέβλεπε αύξηση εσόδων 200% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και αύξηση των καθαρών κερδών τουλάχιστον 350% σε ετήσια βάση.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Pop Mart έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 200% από την αρχή του έτους, καθιστώντας την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών πιο πολύτιμη από τους παραδοσιακούς γίγαντες του κλάδου, όπως η Mattel, κατασκευάστρια της Barbie, και η Sanrio, μητρική εταιρεία της Hello Kitty.
Η Pop Mart συχνά πωλεί τα Labubu σε «τυφλά κουτιά», με τους αγοραστές να μην γνωρίζουν το ακριβές σχέδιο που θα λάβουν μέχρι να ανοίξουν τη συσκευασία.
Ένας από τους κύριους παράγοντες της επιτυχίας των Labubu, όπως αναφέρει το Reuteras, είναι η δημοτικότητά του μεταξύ των διασημοτήτων, όπως μεταξύ άλλων, και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
Υπολογίζεται ότι το προσεχές διάστημα οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 10 εκατ. τεμάχια την ημέρα.
Τα καθαρά κέρδη που αυξήθηκαν κατά 396,5% και η αύξηση των εσόδων κατά 204,4% ξεπέρασαν την πρόβλεψη του Ιουλίου, η οποία προέβλεπε αύξηση εσόδων 200% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και αύξηση των καθαρών κερδών τουλάχιστον 350% σε ετήσια βάση.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Pop Mart έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 200% από την αρχή του έτους, καθιστώντας την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών πιο πολύτιμη από τους παραδοσιακούς γίγαντες του κλάδου, όπως η Mattel, κατασκευάστρια της Barbie, και η Sanrio, μητρική εταιρεία της Hello Kitty.
Η Pop Mart συχνά πωλεί τα Labubu σε «τυφλά κουτιά», με τους αγοραστές να μην γνωρίζουν το ακριβές σχέδιο που θα λάβουν μέχρι να ανοίξουν τη συσκευασία.
Ένας από τους κύριους παράγοντες της επιτυχίας των Labubu, όπως αναφέρει το Reuteras, είναι η δημοτικότητά του μεταξύ των διασημοτήτων, όπως μεταξύ άλλων, και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
Υπολογίζεται ότι το προσεχές διάστημα οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 10 εκατ. τεμάχια την ημέρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP
Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP
Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα