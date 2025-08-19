Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συμμετέχει σήμερα σε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις 12:30 σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

Λίγο αργότερα, στις 14:00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

