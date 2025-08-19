Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συμμετέχει σήμερα σε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συμμετέχει σήμερα σε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις 12:30 σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.
Λίγο αργότερα, στις 14:00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.
Ειδήσεις σήμερα:
Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι
Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
