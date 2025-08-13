Μαίνονται ανεξέλεγκτες οι φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας - Απειλούνται εγκαταστάσεις υγραερίου, δείτε βίντεο
H Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές οικολογικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς οι πυρκαγιές που κατακαίνε τη χώρα εδώ και δέκα ημέρες εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Οι τοπικές αρχές του ελληνικού μειονοτικού δήμου Φοινίκης απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση να τον κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας πως αυτή είναι η μόνη λύση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτεταμένων εστιών που καταστρέφουν την περιοχή επί μέρες.



Με την ενεργοποίηση των ειδικών μέτρων, οι δημοτικοί φορείς εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την καταστροφή, ιδιαίτερα για τα σπίτια και τις περιουσίες των κατοίκων.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να προστατεύσουν το φυσικό πάρκο στο Γαλάζιο Μάτι, όπου το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα καίγεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το ίδιο μέτωπο έπληξε τα γειτονικά χωριά Πέτσα και Γαρδιγάκι, ενώ κινείται πλέον προς το Δέλβινο, απειλώντας άμεσα τις εγκαταστάσεις υγραερίου στα νότια προάστια της πόλης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες σε περίπτωση ανάφλεξης των αποθηκών και των δεξαμενών υγραερίου.


Στο χωριό Λέκλι, στον νομό Τεπελενίου, υπάρχουν αναφορές ότι ο Ναός του Αγίου Ηλία – χαρακτηρισμένος πολιτιστικό μνημείο – παραδόθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες. Ο ναός είχε ανεγερθεί με δαπάνη του Θανάση Βάγια, γραμματέα του Αλή Πασά, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή.

Ένας νεκρός

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 80χρονος άνδρας στο χωριό Κουλλόλας, ο οποίος, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, φέρεται να άναψε φωτιά στον κήπο του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχό του και εξαπλώθηκε σε γειτονικά χωριά.

Μπελέρης: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή»

Μιλώντας στο Open, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντη Μπελέρης υπογράμμισε την έλλειψη προετοιμασίας από την πλευρά των αλβανικών αρχών: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή, ούτε αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε ήδη έναν νεκρό στην κεντρική Αλβανία – ευτυχώς όχι στην πλευρά της μειονότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.


