Μαίνονται ανεξέλεγκτες οι φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας - Απειλούνται εγκαταστάσεις υγραερίου, δείτε βίντεο

Ένας νεκρός

Μπελέρης: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή»

Στο χωριό Λέκλι, στον νομό, υπάρχουν αναφορές ότι ο Ναός του Αγίου Ηλία – χαρακτηρισμένος πολιτιστικό μνημείο – παραδόθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες. Ο ναός είχε ανεγερθεί με δαπάνη του Θανάση Βάγια, γραμματέα του Αλή Πασά, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή.Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 80χρονος άνδρας στο χωριό Κουλλόλας, ο οποίος, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, φέρεται να άναψε φωτιά στον κήπο του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχό του και εξαπλώθηκε σε γειτονικά χωριά.Μιλώντας στο Open, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντη Μπελέρης υπογράμμισε την έλλειψη προετοιμασίας από την πλευρά των αλβανικών αρχών: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή, ούτε αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε ήδη έναν νεκρό στην κεντρική Αλβανία – ευτυχώς όχι στην πλευρά της μειονότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.