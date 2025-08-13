Μαίνονται ανεξέλεγκτες οι φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας - Απειλούνται εγκαταστάσεις υγραερίου, δείτε βίντεο

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Οι τοπικές αρχές του ελληνικού μειονοτικού δήμου Φοινίκης απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση να τον κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας πως αυτή είναι η μόνη λύση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτεταμένων εστιών που καταστρέφουν την περιοχή επί μέρες.
A massive fire has engulfed the Delvinë area, causing panic among residents. The flames have come dangerously close to a gas depot, significantly increasing the risk of a catastrophic explosion.— JOQ Albania (@JoqAlbania) August 12, 2025
Citizens are calling for immediate intervention from authorities, denouncing the… pic.twitter.com/ImWEwuzHeF
Με την ενεργοποίηση των ειδικών μέτρων, οι δημοτικοί φορείς εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την καταστροφή, ιδιαίτερα για τα σπίτια και τις περιουσίες των κατοίκων.
🇦🇱🇲🇪 Wildfires have swept across Albania and Montenegro, killing two people.— kos_data (@kos_data) August 12, 2025
Authorities in Albania reported 30 active fires and one death.
In Montenegro, a soldier was killed and another critically injured.
Both countries are enduring record August heatwave, with… pic.twitter.com/Xn7CImE2aT
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να προστατεύσουν το φυσικό πάρκο στο Γαλάζιο Μάτι, όπου το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα καίγεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.
Authorities in Albania issued heatwave warnings as temperatures soared, with wildfires claiming two lives and leaving one injured https://t.co/Q7Jrj01jyX pic.twitter.com/u3lFz6NltH— Reuters (@Reuters) August 12, 2025
Το ίδιο μέτωπο έπληξε τα γειτονικά χωριά Πέτσα και Γαρδιγάκι, ενώ κινείται πλέον προς το Δέλβινο, απειλώντας άμεσα τις εγκαταστάσεις υγραερίου στα νότια προάστια της πόλης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες σε περίπτωση ανάφλεξης των αποθηκών και των δεξαμενών υγραερίου.
Στο χωριό Λέκλι, στον νομό Τεπελενίου, υπάρχουν αναφορές ότι ο Ναός του Αγίου Ηλία – χαρακτηρισμένος πολιτιστικό μνημείο – παραδόθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες. Ο ναός είχε ανεγερθεί με δαπάνη του Θανάση Βάγια, γραμματέα του Αλή Πασά, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή.
Ένας νεκρόςΤραγικό θάνατο βρήκε ένας 80χρονος άνδρας στο χωριό Κουλλόλας, ο οποίος, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, φέρεται να άναψε φωτιά στον κήπο του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχό του και εξαπλώθηκε σε γειτονικά χωριά.
Μπελέρης: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή»Μιλώντας στο Open, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντη Μπελέρης υπογράμμισε την έλλειψη προετοιμασίας από την πλευρά των αλβανικών αρχών: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή, ούτε αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε ήδη έναν νεκρό στην κεντρική Αλβανία – ευτυχώς όχι στην πλευρά της μειονότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
