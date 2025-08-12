Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
ΗΠΑ: Αντιδράσεις για τον «Χριστιανό εθνικιστή» πάστορα του υπουργού Άμυνας που επικρίνει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες
ΗΠΑ: Αντιδράσεις για τον «Χριστιανό εθνικιστή» πάστορα του υπουργού Άμυνας που επικρίνει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες
Ο Πιτ Χέγκσεθ κοινοποίησε βίντεο με δηλώσεις του προσωπικού του πάστορα - Η συνέντευξη περιλάμβανε και ερωτήσεις για τις απόψεις του σχετικά με τον ρόλο των γυναικών
Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση μετά από ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στην πλατφόρμα X. Ο Χέγκσεθ κοινοποίησε βίντεο του προσωπικού του πάστορα, το οποίο αμφισβητεί το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και περιλαμβάνει κι άλλες ακραίες θέσεις.
Ο πάστορας Νταγκ Ουίλσον, που αυτοχαρακτηρίζεται «Χριστιανός εθνικιστής», εκφράζει την άποψη ότι οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου, να συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους μέσα στην εκκλησία.
Το βίντεο που αναδημοσίευσε ο υπουργός Άμυνας περιλαμβάνει επίσης δηλώσεις άλλων κληρικών της ίδιας εκκλησίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ομοφυλοφιλία πρέπει να ξαναγίνει παράνομη σε εθνικό επίπεδο και ότι όλες οι πόλεις, οι πολιτείες, το έθνος και ολόκληρος ο κόσμος θα έπρεπε να διέπονται από χριστιανικές αρχές. «Όλος ο Χριστός για Όλη τη Ζωή», έγραψε ο Χέγκσεθ στην ανάρτησή του.
Η συνέντευξη περιλάμβανε και ερωτήσεις για τις απόψεις του σχετικά με τον ρόλο των γυναικών. Ο Ουίλσον αυτοπροσδιορίζεται και ως «πατριαρχικός» και χαρακτήρισε την απαγόρευση των αμβλώσεων «δώρο από τον Θεό και τον Τραμπ». Έχει υποστηρίξει ότι η ψήφος θα έπρεπε να εκπροσωπεί το νοικοκυριό, με τον άνδρα συνήθως ως επικεφαλής, ενώ θεωρεί ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κατέχουν θέσεις στην εκκλησία που «περιλαμβάνουν άσκηση εξουσίας επί των ανδρών». Όπως και ο Χέγκσεθ, δηλώνει αντίθετος με τη συμμετοχή των γυναικών σε μάχιμες στρατιωτικές θέσεις.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ουίλσον ισχυρίστηκε επίσης ότι, αν και η δουλεία δεν ήταν «βιβλική», υπήρχαν «αξιοπρεπείς άνθρωποι» που ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων, και υποστήριξε ότι η χώρα θα έπρεπε να επιστρέψει σε εποχές όπου η ομοφυλοφιλία ήταν παράνομη παντού στις ΗΠΑ.
«Οι γυναίκες», είπε, «είναι το είδος των ανθρώπων από τους οποίους προέρχονται οι άνθρωποι». Όταν η Μπράουν τον ρώτησε: «Απλώς νομίζεις ότι είναι γραφτό να κάνουν μωρά;», εκείνος απάντησε: «Δεν χρειάζεται κανένα ταλέντο για να αναπαράγεις απλώς βιολογικά. Η σύζυγος και μητέρα, η οποία είναι η διευθύνουσα σύμβουλος του σπιτιού, είναι επιφορτισμένη με τρεις ή τέσσερις από τις πέντε αιώνιες ψυχές».
Στο ίδιο ρεπορτάζ, το CNN απηύθυνε την ίδια ερώτηση και σε άλλους πάστορες της εκκλησίας. Ο ανώτερος πάστορας Τόμπι Σούμπτερ δήλωσε ότι στην «ιδανική κοινωνία» του «θα ψηφίζαμε ως νοικοκυριά» και ότι «κανονικά θα ήμουν εγώ αυτός που θα ψήφιζε, αλλά θα ψήφιζα αφού το είχα συζητήσει με το νοικοκυριό μου». Ο Τζάρεντ Λονγκσορ, άλλος κληρικός, υποστήριξε ότι θα καταργούσε την 19η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία απαγορεύει την άρνηση του δικαιώματος ψήφου λόγω φύλου και έδωσε στις γυναίκες το εκλογικό δικαίωμα μετά από δεκαετίες αγώνων.
