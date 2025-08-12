ΗΠΑ: Αντιδράσεις για τον «Χριστιανό εθνικιστή» πάστορα του υπουργού Άμυνας που επικρίνει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες

Ο Πιτ Χέγκσεθ κοινοποίησε βίντεο με δηλώσεις του προσωπικού του πάστορα - Η συνέντευξη περιλάμβανε και ερωτήσεις για τις απόψεις του σχετικά με τον ρόλο των γυναικών