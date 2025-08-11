Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Νέες απειλές Κατς κατά Χαμενεΐ: Όταν βγαίνεις από το καταφύγιό σου, να κοιτάς ψηλά
Η δήλωσή του έγινε ως απάντηση σε γραφικό που φέρεται να διανεμήθηκε από την Τεχεράνη, το οποίο απεικονίζει Ισραηλινούς αξιωματούχους ως στόχους δολοφονίας
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κάτζ, ανανεώνει τις επιθετικές δηλώσεις του κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.
Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο X, εξέφρασε την άποψη ότι ο Χαμενεΐ θα πρέπει να «σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό» όταν βγαίνει από το καταφύγιό του και «να ακούει προσεκτικά κάθε θρόισμα», αναφερόμενος προφανώς στη δραστηριότητα ισραηλινών drones.
Η δήλωση του Κάτζ έγινε ως απάντηση σε γραφικό που φέρεται να διανεμήθηκε από την Τεχεράνη, το οποίο απεικονίζει Ισραηλινούς αξιωματούχους ως στόχους δολοφονίας, περιλαμβανομένου του «υπουργού Τρομοκρατίας Ισραέλ Κάτς». Το γραφικό φαίνεται να αποτελεί παραλλαγή ισραηλινού γραφικού που χρησιμοποιήθηκε για να ανακοινωθούν οι δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν είναι σαφές από πού προήλθε ή πόσο ευρέως διαδόθηκε πριν το αναδημοσιεύσει ο Κάτς.
איראן מפרסמת את רשימת הבכירים בצמרת המדינית ביטחונית בישראל המיועדים לחיסול.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 11, 2025
אני מציע לדיקטטור האיראני חמינאי שכשהוא יוצא מהבונקר שירים מידי פעם מבט לשמיים ויקשיב טוב לכל זמזום.
משתתפי "חתונה אדומה" מחכים לו שם. pic.twitter.com/Ojf8Km5Iay
