Νέες απειλές Κατς κατά Χαμενεΐ: Όταν βγαίνεις από το καταφύγιό σου, να κοιτάς ψηλά
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραέλ Κατς Αλί Χαμενεΐ

Νέες απειλές Κατς κατά Χαμενεΐ: Όταν βγαίνεις από το καταφύγιό σου, να κοιτάς ψηλά

Η δήλωσή του έγινε ως απάντηση σε γραφικό που φέρεται να διανεμήθηκε από την Τεχεράνη, το οποίο απεικονίζει Ισραηλινούς αξιωματούχους ως στόχους δολοφονίας

Νέες απειλές Κατς κατά Χαμενεΐ: Όταν βγαίνεις από το καταφύγιό σου, να κοιτάς ψηλά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κάτζ, ανανεώνει τις επιθετικές δηλώσεις του κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο X, εξέφρασε την άποψη ότι ο Χαμενεΐ θα πρέπει να «σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό» όταν βγαίνει από το καταφύγιό του και «να ακούει προσεκτικά κάθε θρόισμα», αναφερόμενος προφανώς στη δραστηριότητα ισραηλινών drones.

Η δήλωση του Κάτζ έγινε ως απάντηση σε γραφικό που φέρεται να διανεμήθηκε από την Τεχεράνη, το οποίο απεικονίζει Ισραηλινούς αξιωματούχους ως στόχους δολοφονίας, περιλαμβανομένου του «υπουργού Τρομοκρατίας Ισραέλ Κάτς». Το γραφικό φαίνεται να αποτελεί παραλλαγή ισραηλινού γραφικού που χρησιμοποιήθηκε για να ανακοινωθούν οι δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν είναι σαφές από πού προήλθε ή πόσο ευρέως διαδόθηκε πριν το αναδημοσιεύσει ο Κάτς.



Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης