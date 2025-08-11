Διεκόπη η λειτουργία μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας λόγω μεδουσών
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Πυρηνικός Σταθμός Μέδουσες

Διεκόπη η λειτουργία μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας λόγω μεδουσών

Ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση

Τέσσερις μονάδες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία σταμάτησαν σήμερα τη λειτουργία τους λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF.

Αυτές οι αυτόματες διακοπές λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 «δεν είχαν καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον», διαβεβαίωσε η EDF με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Συνεπώς, ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, 1 και 5, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση.

