Διεκόπη η λειτουργία μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας λόγω μεδουσών

Ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση