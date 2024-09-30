Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε πολυκατοικία εντός των ορίων της πόλης της Βηρυτού - Δείτε βίντεο

Το επετειακό, 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, πραγματοποιείται με τη δυνατή υποστήριξη της Nova, που αποδεικνύει συνεχώς την αγάπη της για τον κινηματογράφο.
דיווח ברויטרס: תקיפה נוספת בביירות, ברובע אל-כולא, שאינו בדאחייה@kaisos1987 @Yoav__Zehavi pic.twitter.com/I9eA6pFppT— כאן חדשות (@kann_news) September 29, 2024
مصادر للجزيرة مباشر: الطيران الإسرائيلي يستهدف لأول مرة شقة في منطقة الكولا خارج الضاحية الجنوبية على مدخل العاصمة بيروت https://t.co/kzN1ld1QeD— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2024
غارة اسرائيلية على منطقة الكولا في العاصمة بيروتhttps://t.co/Tl33JGY6Bh#عاجل #بيروت #الكولا pic.twitter.com/OWe8xsJURL— لبنان الكبير (@grandlb) September 29, 2024