Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε πολυκατοικία εντός των ορίων της πόλης της Βηρυτού - Δείτε βίντεο
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Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε πολυκατοικία εντός των ορίων της πόλης της Βηρυτού - Δείτε βίντεο

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε στο κανάλι της στο Telegram ότι το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει πλήγματα στην Κόλα

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Το Ισραήλ φέρεται πως έπληξε πολυκατοικία στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters.

Το χτύπημα, στη συνοικία Κόλα της πρωτεύουσαν του Λιβάνου, σηματοδοτεί το πρώτο εντός των ορίων της πόλης.

Μάρτυρες δήλωσαν επίσης ότι άκουσαν μια έκρηξη και είδαν καπνό στη νοτιοδυτική Βηρυτό.

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Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε στο κανάλι της στο Telegram ότι το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει πλήγματα στην Κόλα.






Επιπλέον, το βράδυ της Κυριακής, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιούσε πλήγματα σε στόχους τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπεκάα του νότιου Λιβάνου.

Τα ισραηλινά πλήγματα έπληξαν και άλλα σημεία του Λιβάνου χθες, με τον απολογισμό του Reuters να κάνει λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς.




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