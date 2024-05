Μέση Ανατολή: Πυροβολισμοί κατά μελών του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας - Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Israeli occupation forces targeted a UN vehicle east of Rafah with gunfire, killing one staff member and seriously injuring another.



استهداف طيران الاحتلال لمركبة تابعة للأمم المتحدة في رفح، ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة موظفة أممية.